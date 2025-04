AIS - ปภ. และภาครัฐ เตรียมทดสอบส่งเตือนภัยฉุกเฉิน ผ่าน Cell Broadcast

AIS พร้อมหนุนภารกิจเตือนภัยฉุกเฉินของประเทศ ผนึกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ยกระดับการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบ Cell Broadcast (CBS) โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เตรียมส่งข้อความทดสอบผ่านระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Cell Broadcast ที่จะสามารถส่งข้อมูลสำคัญไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนได้โดยตรง รวดเร็ว และครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศสำหรับการทดสอบระบบ Cell Broadcast จะมีขึ้นทั้งหมด 3 รอบ 3 วัน ใน 15 พื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.00 น. ทดสอบระดับเล็ก (ภายในอาคารราชการ 5 พื้นที่), วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.00 น. ทดสอบระดับกลาง (ระดับอำเภอ/เขต 5 พื้นที่) และวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เวลา 13.00 น. ทดสอบระดับใหญ่ (ระดับจังหวัด 5 พื้นที่)ทั้วนี้ ข้อความที่ใช้ในการทดสอบจะระบุว่า "ทดสอบการแจ้งเตือน Cell Broadcast จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โปรดอย่าตื่นตระหนก" "This is a test message from Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM). No action required" ซึ่งภายหลังจากการทดสอบ ในแต่ละระดับ จะมีประเมินประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานต่อไปนายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ AIS กล่าวว่า AIS พร้อมนำเทคโนโลยี Cell Broadcast (CBS) ซึ่งสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังคนไทย และลูกค้า AIS กว่า 45 ล้านรายที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาคโดยระบบ CBS พร้อมรองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน Android ตั้งแต่เวอร์ชัน 12 ขึ้นไป และ iPhone ที่อัปเดตเป็น iOS 18 แล้ว ซึ่งสามารถแจ้งเตือนแบบเฉพาะเจาะจงพื้นที่หรือทั่วประเทศได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และปฏิบัติตัวได้อย่างปลอดภัยนายภาสกร บุญญลักษม์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวเสริมว่า นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในอนาคต จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนอย่างรวดเร็วโดย ปภ. ได้ร่วมกับกระทรวงดิจิทัล DE, กสทช. และกรมประชาสัมพันธ์ รวมถึงโอเปอเรเตอร์ เตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบการแจ้งเตือนภัยด้วย Cell Broadcast ซึ่งได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน (SOP) และข้อความในการแจ้งเตือนภัยที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ประชาชนอ่านแล้วเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นและจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ ซึ่งขณะนี้ มีความพร้อมในการให้บริการแล้ว โดยจะทำการทดสอบการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่จริงนอกห้องปฏิบัติการ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเตือนภัยให้สามารถแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุม และแม่นยำทั้งนี้ ระหว่างที่ทาง ปภ. กำลังพัฒนาระบบ Cell Broadcast Entity (CBE) หรือศูนย์สั่งการของภาครัฐ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2568 นั้น ทาง ปภ. จึงได้ร่วมมือกับโอเปอเรเตอร์ ให้ดำเนินการส่งข้อความทดสอบการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบ CBS (Cell Broadcast Service) โดยโอเปอเรเตอร์ หรือที่เรียกว่า Virtual CBE ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งบนสมาร์ทโฟนระบบ Android และ iOS โดยผู้ใช้งานต้องอัปเดตเวอร์ชันระบบปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน ในการนี้ ปภ. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบล่วงหน้าถึงการทดสอบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการรับมือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง