'ไมโครซอฟท์' ผนึกรัฐบาลไทย ปั้นล้านคนไทยเก่ง AI

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.68 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า รัฐบาลร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวโครงการ THAI Academy ขับเคลื่อนอนาคต AI ประเทศไทย เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน พัฒนาทักษะดิจิทัลของประชาชนทั่วประเทศนายประเสริฐ กล่าวว่า โครงการนี้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติ ปี 2565–70 เดินหน้าสร้างระบบนิเวศน์ AI ของไทยอย่างเป็นระบบ ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ (National AI Committee) โดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานด้วยตนเอง เตรียมประชุมนัดแรกภายในเดือน เม.ย.68โครงการนี้จึงถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยมีพันธมิตรมากกว่า 35 หน่วยงาน ร่วมส่งเสริมทักษะด้าน AI ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและการจ้างงาน อีกทั้ง สอดรับกับเป้าหมายสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรม AI โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้จัดทำแนวปฏิบัติเผยแพร่แล้ว 2 ฉบับ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและความปลอดภัยในการใช้ AI ในประเทศปัจจุบัน กระทรวงดีอี มีศูนย์ดิจิทัลชุมชนกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเป็นฐานกระจายความรู้และการเข้าถึงบริการด้าน AI อย่างทั่วถึง รวมถึง ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพร่วมกับ UNESCO จัดเวทีประชุม The 3rd UNESCO Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence ที่กรุงเทพฯ ในเดือน มิ.ย.68 คาดมีตัวแทนกว่า 100 ประเทศร่วมถกอนาคตและมาตรฐานสากลด้าน AI"ไทยพร้อมเป็นผู้นำอาเซียนในด้านปัญญาประดิษฐ์ และก้าวสู่เวทีระดับโลก โครงการ THAI Academy ขับเคลื่อนอนาคต AI ประเทศไทย จึงถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ ทลายข้อจำกัดทางสังคม และเตรียมประเทศให้พร้อมแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม" นายประเสริฐ กล่าวด้าน นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตั้งเป้ายกระดับทักษะ AI ให้คนไทยกว่า 1 ล้านคน ภายในปี 2568 ผ่านแพลตฟอร์ม AI Skills Navigator ซึ่งเปิดให้เรียนรู้ฟรีกว่า 200 หลักสูตร ครอบคลุมผู้เริ่มต้น คนทำงาน นักพัฒนา และบุคคลทั่วไป เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในอนาคตแพลตฟอร์ม AI Skills Navigator แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ AI Basics สำหรับผู้เริ่มต้น, AI Skills for Everyone สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน และ Azure AI: Zero to Hero สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยสามารถเรียนรู้ได้ฟรีผ่าน https://aiskillsnavigator.microsoft.com/th-thนอกจากการเปิดแพลตฟอร์มแล้ว โครงการดังกล่าว ยังจับมือหน่วยงานภาครัฐหลากหลายด้าน เพื่อผลักดันการใช้งาน AI อย่างทั่วถึง อาทิ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA พัฒนาทักษะ AI ให้ข้าราชการกว่า 100,000 คน พร้อมจัดกิจกรรม "GovAI Hackathon" เปิดให้บุคลากรภาครัฐเสนอแนวคิดการใช้ AI เพื่อประเทศ, จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะ AI ให้แรงงานไทยกว่า 100,000 คน และร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) อบรม AI และความปลอดภัยไซเบอร์แก่เจ้าหน้าที่กว่า 300 คน และนักเรียน-นักศึกษาอีก 10,000 คนด้านการศึกษาระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา ไมโครซอฟท์ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนา AI Literacy สำหรับนักเรียน ป.4–ม.6 และเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาในสายเทคโนโลยีกว่า 50,000 คน นอกจากนี้ โครงการยังส่งเสริมภาคธุรกิจ โดยจับมือกับองค์กรด้านเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนา SME ไทยกว่า 20,000 ราย ให้พร้อมใช้ AI ยกระดับธุรกิจ รวมถึงขยายโอกาสให้แรงงานนอกระบบและผู้ไม่มีงานประจำสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ด้วยตนเอง"คน คือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงประเทศ การลงทุนในทักษะ AI วันนี้ คือการวางรากฐานอนาคตของไทยในเศรษฐกิจดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลจาก LinkedIn พบว่า 70% ของทักษะในตำแหน่งงานในอนาคตจะเปลี่ยนไปจากปัจจุบัน และความต้องการทักษะ AI พุ่งสูงขึ้นถึง 6 เท่า" นายธนวัฒน์ กล่าว