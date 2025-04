OPPO ประกาศความร่วมมือ Google Cloud เร่งพัฒนา Agentic AI สู่ผู้ใช้กว่า 100 ล้านคน

Jason Liao, President of the OPPO Research กล่าวว่า OPPO ให้ความสำคัญกับผู้ใช้งาน ภายใต้เป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมประสบการณ์ AI และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ทำให้ที่ผ่านมา มีการพัฒนาประสบการณ์การใช้งาน AI อย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตร อย่าง Google Cloudในงาน Google Cloud Next 2025 OPPO ได้เปิดตัว AI Search ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI ระดับระบบที่ทรงพลัง พัฒนาร่วมกับ Google Cloud ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหา และดึงข้อมูลเอกสารที่ซับซ้อน เพียงแค่ใช้ภาษาพูดแบบปกตินอกจากนี้ OPPO ยังเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าและฟีเจอร์ใหม่ ที่น่าสนใจในด้าน AI Productivity (ประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI), AI Creativity (ความคิดสร้างสรรค์ด้วย AI) และ AI Imaging (การถ่ายภาพด้วย AI) รวมถึงในอนาคต OPPO ศึกษาและพัฒนาประสบการณ์ Agentic AI ในขั้นต่อไปอย่างจริงจัง โดยเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เป็นส่วนตัวและฉลาดขึ้นสำหรับผู้ใช้แต่ละคนOPPO กำลังสร้างระบบใหม่ที่จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้ไว้ในที่เดียว เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายในมือถือ ระบบนี้จะเรียนรู้และปรับตัวจากการใช้งาน ความสนใจ ข้อมูล และความทรงจำของผู้ใช้ เพื่อมอบประสบการณ์ AI ที่ตรงใจแต่ละคนมากๆ ซึ่งจะช่วยให้ก้าวไปสู่อนาคตที่ระบบปฏิบัติการฉลาดขึ้นด้วย AIพร้อมกันนี้ OPPO ได้เปิดตัวเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย AI ที่เรียกว่า Private Computing Cloud (PCC) โดยใช้เทคโนโลยี Confidential Computing จาก Google Cloud PCC ทำหน้าที่เป็นเหมือนห้องนิรภัยดิจิทัลที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว สำหรับการประมวลผลข้อมูล AI ทุกอย่างจะถูกเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ทำให้การใช้งาน AI ของคุณเป็นความลับ ไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้จากความร่วมมือนี้ คาดว่าภายในสิ้นปี 2025 จะมีผู้ใช้ OPPO ทั่วโลกเกือบ 100 ล้านคนได้ใช้ประโยชน์จาก AI ของ OPPO