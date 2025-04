LG จำลองภาพ "AI ที่มีเสน่ห์" ชูบ้านอัจฉริยะเตือนเมื่อลืมหยิบร่ม-ระบบควบคุมอากาศที่รู้ว่าอารมณ์ใครกำลังเครียด

แอลจี (LG) ชูจุดยืนไม่เน้นเทคโนโลยี AI เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ว่าเทคโนโลยีนี้ช่วยยกระดับชีวิตของผู้บริโภคได้ในรูปแบบที่มีความหมาย ล่าสุดจำลองภาพ AI "อัจฉริยะที่มีเสน่ห์" พร้อมเปิดตัววิดีโอโชว์แนวคิด “เทคโนโลยีที่เข้าใจทุกคนมากขึ้น” (Less Artificial, More Human)คิม ฮโยอึน รองประธานและหัวหน้าฝ่ายบริหารแบรนด์ของแอลจี กล่าวถึงการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาใหม่ล่าสุดภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีที่เข้าใจคุณมากขึ้น” (Less Artificial, More Human) ว่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์ที่เติมเต็มด้วยช่วงเวลาที่มีความหมายผ่าน ‘ความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์’ (Affectionate Intelligence) ของแอลจี โดยภาพยนตร์โฆษณานี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญระดับโลกอย่าง ‘Life’s Good’ ที่เปิดตัวครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อส่งต่อพลังแห่งความหวังและมุมมองที่ดีไปทั่วโลก“แคมเปญนี้มีเป้าหมายที่จะแสดงให้เห็นว่า ‘ความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์’ (Affectionate Intelligence) ของแอลจีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของเราในเชิงบวกได้อย่างไร โดยผสานรวมเข้ากับช่วงเวลาต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น เพื่อมอบความสะดวกสบาย ความง่ายดาย และการเชื่อมต่อ”เนื้อหาที่ LG จำลองในวิดีโอโฆษณานี้มีตั้งแต่บ้านอัจฉริยะที่รู้ว่าใครลืมหยิบร่ม ไปจนถึงระบบควบคุมอากาศที่รู้ว่าอารมณ์ของบางคนในบริเวณนั้นกำลังเครียด โดยในวิดีโอแสดงว่า ระบบสามารถแนะนำเพลงเบา ๆ ให้ฟังเพื่อผ่อนคลาย เรียกว่าเป็น AI ที่มีหัวใจได้เลยวิดีโอโฆษณานี้ไม่ได้เน้นแค่โชว์นวัตกรรมสุดล้ำ แต่เล่าผ่านมุมมองของครอบครัวที่ใช้ชีวิตร่วมกันท่ามกลางเทคโนโลยีที่เข้าใจและเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตได้อย่างลื่นไหล ทำให้ทุกวันธรรมดากลายเป็นช่วงเวลาที่พิเศษขึ้นมาอย่างน่าทึ่ง.