SKY ขยายบริการผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง สู่ 13 สนามบินทั่วไทย

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ สกาย กรุ๊ป กล่าวว่า การได้รับความไว้วางใจจากทั้งสองหน่วยงานระดับประเทศ ได้แก่ กรมท่าอากาศยาน (DOA) และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ทำให้ SKY ICT ก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสนามบินที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศไทยปัจจุบัน SKY ได้พัฒนาและติดตั้งระบบ CUPPS ครอบคลุม 13 สนามบินทั่วประเทศ มูลค่าโครงการรวมกว่า 18,000 ล้านบาท โดย SKY ICT ได้พัฒนาและติดตั้งระบบ CUPPS ครอบคลุมทั้งสนามบินภายใต้การดูแลของกรมท่าอากาศยาน (DOA) จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ พิษณุโลก ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี่รวมถึงสนามบินหลักของประเทศภายใต้การบริหารของ ทอท. (AOT) อีก 6 แห่ง ซึ่งได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ และแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ส่งผลให้ SKY เป็นบริษัทที่พัฒนาระบบให้กับสนามบินมากที่สุดในประเทศสำหรับ ระบบ CUPPS ที่ SKY นำเสนอในสนามบินเหล่านี้ ครอบคลุมโซลูชันหลัก ทั้ง CUTE (Common Use Terminal Equipment): ระบบออกตั๋วโดยสารที่เคาน์เตอร์, CUSS (Common Use Self-check in System): ระบบออกตั๋วโดยสารด้วยตัวเอง, CUBD (Common Use Bag Drop): ระบบโหลดกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ, PVS (Passenger Validation System): ระบบคัดกรองผู้โดยสารก่อนเข้าเกต และ SBG (Self-Boarding Gate): ระบบประตูทางออกขึ้นเครื่องอัตโนมัติการมีระบบเหล่านี้ทำให้สนามบินในประเทศไทยสามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลารอคอย ได้มาก และเพิ่มประสบการณ์ที่ราบรื่นในการเดินทาง ล่าสุด SKY ICT ยังได้ต่อยอดความสำเร็จด้วยการพัฒนาระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (Automated Biometric Identification System: Biometric) ซึ่งใช้การสแกนใบหน้าเพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้โดยสารก่อนเข้าสู่ระบบสนามบิน โปัจจุบันระบบ Biometric นี้ได้เปิดให้บริการแล้วภายในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการในสนามบินไทยให้ทัดเทียมระดับสากล และรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงไฮซีซั่น เป็นฟันเฟืองสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศจากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พบว่าในไตรมาสแรกของปี 2568 (มกราคม–มีนาคม) ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากว่า 9.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่า 1.91% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ AOT คาดการณ์ว่าจำนวนผู้โดยสารทั้งปี 2568 อาจทะลุ 130 ล้านคน สะท้อนการฟื้นตัวเต็มรูปแบบของภาคการบินและการท่องเที่ยว