สรุปไทม์ไลน์จับ TikTok เป็นตัวประกันแดนลุงแซม ระอุสงครามภาษีอเมริกัน-จีนสุดค้างคา

ร้อนแรงจริงๆ สำหรับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ที่กำลังส่งผลกระทบต่ออนาคตของแอปพลิเคชันยอดนิยมอย่างติ๊กตอก (TikTok)เมื่อ 5 เมษายน 2025 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศขยายเวลาการขายกิจการ TikTok ในสหรัฐฯ ของบริษัท ไบต์แดนซ์ (ByteDance) บริษัทแม่ของ TikTok ออกไปอีก 75 วัน จากเดิมที่มีกำหนดบังคับใช้ในเดือนมกราคมตามกฎหมายปี 2024 โดยโพสต์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ของตัวเองว่า เนื่องจากดีล TikTok "ต้องการการทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าการอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมดได้รับการลงนาม" เขาจึงลงนามในคำสั่งบริหารเพื่อให้ TikTok ยังคงดำเนินการต่อไปได้อีก 75 วันที่น่าสนใจคือ เรื่องนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน หลังจากที่ทรัมป์เพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนถึง 34% เมื่อต้นสัปดาห์ ส่งผลให้สินค้าส่งออกจากจีนมาสหรัฐฯ ต้องเสียภาษีในอัตราสูงถึง 54% โดยก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสนอที่จะลดภาษีนำเข้าจากจีน หากรัฐบาลจีนช่วยอำนวยความสะดวกในการขายกิจการ TikTokเวลานั้นทรัมป์เปิดเผยว่ามีการติดต่อกับกลุ่มนักลงทุน 4 กลุ่มเกี่ยวกับการซื้อกิจการ TikTok แต่ไม่ได้ระบุชื่อกลุ่มเหล่านั้น โดยย้ำว่าไม่ต้องการให้ TikTok "จอดำ" ซึ่งตามรายงานของรอยเตอร์ การเจรจาที่นำโดยทำเนียบขาวเกี่ยวกับอนาคตของ TikTok กำลังมุ่งเน้นไปที่แผนให้นักลงทุนชาวอเมริกันเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ของ TikTok ในสหรัฐฯ ขณะที่ ByteDance จะยังคงถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท อย่างไรก็ตาม อุปสรรคหลักของข้อตกลงดังกล่าวยังคงเป็นการอนุมัติจากรัฐบาลจีน ซึ่งจนถึงขณะนี้ รัฐบาลจีนก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีสนับสนุนการขายกิจการอย่างเป็นทางการแต่แล้ว 9 เมษายน 2025 ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงดีลขาย TikTok ในสหรัฐว่ายังไม่มีการตกลงหรือปฏิเสธใดๆ (still on the table) โดยความเห็นนี้ถูกกล่าวถึงหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอย่างกะทันหัน โดยเพิ่มจากจุดเริ่มที่ 34% ก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น 50% และล่าสุดได้ประกาศว่าจะเพิ่มเป็น 125% ซึ่งนับเป็นการขึ้นภาษีที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์การค้าระหว่าง 2 ประเทศฝั่งจีนนั้นตอบโต้ทันทีด้วยการประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ ที่ 84% และที่สำคัญ คือปฏิเสธที่จะอนุมัติข้อตกลงเกี่ยวกับ TikTok ที่มีทีท่าว่าจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงกันได้ก่อนหน้านี้สื่อต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวก่อนหน้านี้ ว่าทุกฝ่ายใกล้จะบรรลุข้อตกลง TikTok แล้ว แต่จีนกลับเปลี่ยนใจเพราะเรื่องภาษี และยังบอกด้วยว่า "ถ้าผมลดภาษีลงสักนิด" จีนจะอนุมัติข้อตกลงภายใน 15 นาที ก่อนจะสรุปว่าเป็น "พลังของภาษี" ที่ชัดเจนอย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศกลับมองว่า สถานการณ์นี้กำลังให้อำนาจต่อรองกับจีนมากขึ้น เพราะกฎหมายสหรัฐฯ ที่บังคับให้ ByteDance ต้องขายหุ้น TikTok หรือเผชิญกับการแบนในสหรัฐฯ ทำให้จีนมีเครื่องมือต่อรองในการเจรจาเรื่องภาษีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ยังประเมินว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง อาจมีอำนาจต่อรองเหนือกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ เนื่องจากสหรัฐฯ มีความเปราะบางต่อผลกระทบจากสงครามการค้ามากกว่า โดยในขณะที่จีนสามารถเบี่ยงเบนการส่งออกไปยังตลาดอื่นได้ ชาวอเมริกันจะได้รับผลกระทบหนักจากเงินเฟ้อและความผันผวนในตลาดหุ้นล่าสุด ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่กำหนดให้ ByteDance ต้องขายหุ้น TikTok ออกไปอีก 75 วัน ซึ่งหลายฝ่ายตั้งคำถามถึงความชอบด้วยกฎหมายของการขยายเวลาดังกล่าววุฒิสมาชิกมาร์ค วอร์เนอร์ (Sen. Mark Warner) จากพรรคเดโมแครต หนึ่งในผู้ผลักดันกฎหมายนี้ ได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการเจรจาเกี่ยวกับ TikTok โดยระบุว่าการขยายเวลา 75 วันครั้งที่ 2 นี้เข้าข่ายการละเมิดกฎหมายอย่างชัดเจน เนื่องจากกฎหมายอนุญาตให้ประธานาธิบดีขยายเวลาได้เพียงครั้งเดียวเป็นเวลา 90 วันเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้น วุฒิสมาชิกคริส เมอร์ฟี (Sen. Chris Murphy) ยังวิจารณ์ว่าทรัมป์อาจกำลัง "ถ่วงเวลาเพื่อทำข้อตกลงที่จะให้พันธมิตรทางการเมืองของตัวเอง เข้ามาควบคุม TikTok และเปลี่ยนให้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่ม MAGA หรือกลุ่มทางการเมือง Make America Great Again ที่มีชื่อตามแคมเปญหาเสียงเลือกตั้งของทรัมป์ในปี 2016 และถูกใช้ต่อเนื่องมาตลอดสมัยที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในขณะเดียวกัน ส.ส. จอห์น มูลีแนร์ (Rep. John Moolenaar) จากพรรครีพับลิกัน ประธานคณะกรรมการคัดเลือกสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ยืนยันว่าข้อตกลงใดๆ ที่ยังคงให้ ByteDance มีอิทธิพลเหนือแพลตฟอร์มนี้จะเป็นการละเมิดกฎหมายโดยตรงแน่นอนว่าความขัดแย้งครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่ TikTok เท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่ใหญ่กว่านั่นคือความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างสหรัฐฯ กับจีน รวมถึงการถกเถียงเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียในวงกว้างสำหรับกฎหมายที่บังคับให้ TikTok ต้องขายหุ้นหรือเผชิญกับการแบน นั้นเกิดขึ้นจากความกังวลด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความมั่นคงของชาติที่เชื่อมโยงกับบริษัทแม่ในจีน โดยนักการเมืองอเมริกันทั้ง 2 พรรคแสดงความกังวลว่าทางการจีนอาจเข้าถึงและจัดการข้อมูลของผู้ใช้ชาวอเมริกันได้และแม้ว่า TikTok จะเป็นแอปพลิเคชันเดียวที่ถูกระบุชื่อในกฎหมาย แต่กฎหมายนี้อาจใช้กับแอปอื่นๆ ที่เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยคู่แข่งต่างชาติด้วย เช่น โมเดล AI ที่เพิ่งเปิดตัวจากสตาร์ทอัปจีนอย่างดีพซีก (DeepSeek)ที่สุดแล้ว โลกยังคงต้องติดตามว่าอนาคตของ TikTok จะเป็นอย่างไร และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกหรือไม่ ในไม่กี่อึดใจนับจากนี้.