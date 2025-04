สุขยิ่งขึ้น สนุกยิ่งขึ้น ด้วยทีมเน็ตเวิร์กทรูพร้อม AI รวมกัน... สงกรานต์สนุกขึ้นเยอะ

เดือนเมษายนมาพร้อมกับเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีปีใหม่ไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก ในปีที่ผ่านมา มีผู้ร่วมงานสงกรานต์เฉลิมฉลองทั่วประเทศกว่า 20 ล้านคน โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น ขณะเดียวกันการใช้งานอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นกว่า 30% จากการแชร์ภาพ วิดีโอ และไลฟ์สดบนโซเชียลมีเดียสงกรานต์ปีนี้ เตรียมพบกับประสบการณ์สงกรานต์ที่แตกต่างกว่าเคย! True dtac 5G ยกระดับความสุข และสนุกไปอีกขั้นกับ “Splashing Together! ทรู ดีแทค รวมกัน... สงกรานต์สนุกขึ้นเยอะเลย” สัมผัสความสนุกของการเล่นน้ำอย่างเต็มอิ่ม เชื่อมต่อทุกความสุขและแบ่งปันทุกโมเมนต์ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด ด้วยศักยภาพของเครือข่าย True5G ที่ดีที่สุดและครอบคลุมทั่วไทย เติมเต็มสีสันให้เทศกาลสงกรานต์นี้สดใสกว่าทุกครั้ง ด้วยกิจกรรมสุดพิเศษมากมายที่จะ พร้อมด้วยโปรโมชันสุดคุ้ม และสิทธิพิเศษเหนือระดับอีกมากมาย ที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้าทรู ดีแทคคนสำคัญโดยเฉพาะ มาร่วมสร้างความทรงจำอันแสนประทับใจในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ไปกับ True dtac 5G!ลูกค้าทรู และดีแทค “Splashing Together” สุขยิ่งขึ้น สนุกยิ่งขึ้น สุขใจยิ่งขึ้น ด้วยทีมเน็ตเวิร์กทรูพร้อม AI ที่ดูแลทุกความสนุก 24/7 พร้อมให้สงกรานต์คุณสนุก สุขสุดคุ้มแบบครบครัน ด้วยความพิเศษดังต่อไปนี้เครือข่ายครอบคลุม: ส่งมอบประสบการณ์การเชื่อมต่อที่เหนือกว่าแก่นักท่องเที่ยว ด้วยเครือข่าย 5G ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รองรับทุกการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในทุกจุดสำคัญของการเดินทาง ทั้งสนามบิน สถานีขนส่ง และแหล่งท่องเที่ยว ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีทีมวิศวกรเน็ตเวิร์กพร้อม AI และหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ (War Room) ที่ศูนย์ BNIC คอยดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย 5G, 4G และอินเทอร์เน็ตบ้านตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความมั่นใจในทุกบริการไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทรู ดีแทค พร้อมมอบสัญญาณที่เสถียร ให้ถ่ายรูป วิดีโอคอล หรือไลฟ์สดแบบไม่มีสะดุด ด้วยทีมงานลงพื้นที่ทั่วไทย เตรียมพร้อมสัญญาณทรู ดีแทค ใช้งานได้เร็ว แรง ลื่นไหล ตลอดเทศกาลสงกรานต์· ฉลองเทศกาลสงกรานต์ ลูกค้าต่างชาติซื้อ True dtac Tourist sim ที่บูธสนามบิน ราคา 349 บาท ขึ้นไป รับฟรี! ซองกันน้ำ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 เมษายน 2568· ซื้อมือถือราคาคุ้มสุดที่ทรู ดีแทค เครื่องเปล่าไม่ติดสัญญา และเครื่องพร้อมแพ็กเกจราคาพิเศษ ลูกค้าทรู ดีแทค ยิ่งอยู่นาน ยิ่งลดเพิ่ม นำอายุการใช้งานแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท* ฟรี บริการดูแลหน้าจอนานสูงสุด 1 ปี* ดูฟรี! ความบันเทิงครบรสนาน 1 ปีผ่านแอป True Visions Now (POP, Plus, Prime), iQIYI, VIU, WeTV เมื่อซื้อเครื่องพร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือน (*เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)· แพ็กเน็ตไม่ลดสปีด 20Mbps 30วัน 475บ. แถมฟรีดูหนังไม่อั้นที่ True Visons Now Pop และ cashback ที่ TrueMoney 100%· แพ็กเน็ตความเร็ว 8 Mbps ใช้ได้ 30 GB จากนั้นใช้ต่อเนื่องไม่อั้น 1 Mbps 8 วัน 88บ. แถมฟรีเล่น TikTok ไม่อั้น 7 วัน เฉพาะที่ทรูแอป และดีแทคแอปเท่านั้น· พิเศษ! ซัมเมอร์นี้ ลูกค้าซิมทรู ดีแทค อยู่บ้านก็สนุก สุขภาพดีแบบฉ่ำๆได้ สมัครเน็ตบ้านทรูในเดือนเมษานี้ รับส่วนลด 200 บาท ตลอดอายุการใช้งาน แพ็กเกจเน็ตบ้านพร้อมกล้อง TrueID TV Gen3 กล่องทีวี AI อัจฉริยะ พร้อมฟีเจอร์ครบครัน AI ฟิตเนส กว่า 300 คลาส I AI Game สนุกได้ ไม่ต้องใช้จอย ร้องคาราโอเกะจากแอปเพลิน หนังดัง ซีรีส์ฮิต จากทรูไอดี และ NOW ครบ คุ้ม เพียง 599 บาท (จากปกติ 799 บาท) รับฟรี! AI CCTV กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ พร้อม Cloud Service รายละเอียดเพิ่มเติมที่ true.th/true-online หรือโทร. 02 700 8000ทรูดูแลตั้งแต่วางแผนท่องเที่ยว เตรียมตัวเดินทาง ระหว่างทาง และความสนุกเพลินเพลินในช่วงเทศกาล ทั้งเรื่องอิ่ม ช้อป เพลิน รับสิทธิ์ง่ายๆ ทั้งที่ทรูแอป อัปเดตใหม่เพื่อความสุขลูกค้าทรูและดีแทค และแอปทรูไอดี ดีแทคแอป ของคุณ· วางแผนเที่ยว ที่พัก โรงแรมลดคุ้ม สูงสุด 40%· พร้อมเดินทาง ขับรถเที่ยว ขับรถเช่า มีดีลดี พร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุ ประกันท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จาก FWD คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท· เที่ยวต่างประเทศ รับส่วนลดบริการโรมมิ่ง 5% เฉพาะลูกค้าทรูแบล็ครายเดือน นาน 12 รอบบิล โทร.กลับ 1236 Personal Assistant ฟรีจากต่างประเทศ สำหรับลูกค้าดีแทค PLATINUM BLUE MEMBER โทร. *1806· บินสุวรรณภูมิ ลูกค้าทรูแบล็คและทรูเรด ลูกค้าดีแทค PLATINUM BLUE MEMBER และ GOLD MEMBER รับส่วนลดบริการ Personal Butler ผู้ช่วยส่วนตัวตั้งแต่เช็กอินที่สนามบิน และสามารถรับเซ็ตเมนูหรือเครื่องดื่มฟรี ณ สนามบินภายในประเทศ 9 แห่งพร้อมกิน เที่ยว ช้อปสุขสันต์ตลอดสงกรานต์กับดีลส่วนลดมากมาย และพิเศษห้ามพลาดเฉพาะช่วงเทศกาล· 11-16 เม.ย. 68 รับฟรี ไอศกรีมโคน McDonald's รับสงกรานต์ 50,000 โคน· 11-15 เม.ย. 68 ลูกค้าทรูแบล็คและ ดีแทค PLATINUM BLUE MEMBER เลือกรับ welcome set เมนูพิเศษรับซัมเมอร์ Sunshine matcha (มัทฉะมะม่วง) ที่ทรูสเฟียร์· กิจกรรม “ทรูส่งคนกลับบ้าน” พร้อมมอบยาดมสุดชิค ให้ทุกคนกลับบ้านด้วยความสบายใจ ณ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (วันที่ 10-12 เมษายน 2568)· ขบวน Troop เพื่อสร้างสีสัน และมอบซองกันน้ำ และยาดมสุดชิค ณ จุดเล่นน้ำสงกรานต์ ประตูท่าแพ/คูเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ ถนนนิพัทธ์อุทิศ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา· ลูกค้าทรู ดีแทค สามารถสรงน้ำพระเพื่อเป็นศิริมงคล และรับฟรีซองกันน้ำ - ยาดม เมื่อซื้อสินค้า และบริการที่ร่วมแคมเปญ มูลค่า 500 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จมั่นใจด้วยบริการใหม่! จากทรูไซเบอร์เซฟ ที่จะช่วยปกป้องคนไทยจากภัยไซเบอร์ด้วยเทคโนโลยี AI ขั้นสูง ทั้งบริการ Call AI Filter แจ้งเตือนเมื่อมีสายแปลกปลอมที่อาจจะแปลกปลอมโทรเข้า และบริการ Web/URL Protection ช่วยแจ้งเตือนและบล็อก เมื่อเผลอกดลิงก์หรือเว็บไซต์ที่อาจเป็นอันตราย เสริมเกราะป้องกันที่ช่วยให้ลูกค้าทรู ดีแทค และทรูออนไลน์ทุกคนใช้งานอย่างมั่นใจ ปลอดภัยทั่วไทยเลยSplashing Together ให้ร้อนนี้ สงกรานต์ปีนี้ สนุกขึ้นเยอะ! เพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษที่หลากหลายจากทรู ดีแทค ตลอดเทศกาลสงกรานต์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TrueMove H