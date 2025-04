Cloud HM พลิกโฉมการให้บริการ BAM ด้วยโซลูชัน GPU as a Service สู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เหนือกว่า

หรือกล่าวว่า BAM ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยพันธกิจ เพื่อดำเนินธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ซึ่ง BAM จะซื้อสินทรัพย์ และบริหาร ให้สินทรัพย์กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจประเทศให้เร็วที่สุด เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศดำเนินการต่อไปได้วิสัยทัศน์ ของ BAM เป็นองค์กรหลักในการพลิกฟื้นสินทรัพย์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทำหน้าที่ช่วยเหลือลูกหนี้ให้ฟื้นกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุด ซึ่งองค์กร ให้ความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าและทุกภาคส่วนดร.ธนกร กล่าวเมื่อมีลูกหนี้ประเภทรายย่อยมากขึ้น มีอสังหาริมทรัพย์มือสองหลายหมื่นแห่ง ต้องปรับหลักคิดการทำงาน ให้ใช้เวลาลดลง แต่ได้ Productivity มากยิ่งขึ้น ซึ่ง BAM มองหาวิธีการที่หลากหลาย มาช่วยการทำงานให้เกิดความคล่องตัวกว่าที่ผ่านมา หนึ่งในเรื่องนี้คือการนำ Digital Transformation Solutionช่วยระบบการทำงาน นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ เพราะระบบงานเป็นหัวใจหลักของธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ และการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven Organization ) เป็นสิ่งสำคัญดังนั้น BAM ได้พัฒนาโซลูชัน นำ AI มาเพื่อใช้ประมวลผลการออกแบบ หนึ่งในความท้าทายคือข้อจำกัดในการประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing) ในโปรเจคของ BAM ที่ข้อมูลมีปริมาณมหาศาล (Big Data) และมีการประมวลผลที่ซับซ้อน เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) หรือการเรนเดอร์กราฟิกของภาพบ้านตามที่ลูกค้าต้องการ CPU ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อจำกัดในการประมวลผลแบบขนาน ที่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลหลายชุดพร้อมกัน แต่ที่สุดเมื่อมีเทคโนโลยี AI ที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการทำงานมากขึ้น จึงถูกนำมาใช้บริการลูกค้าตั้งแต่ต้นปี 2567 และ Cloud HM ได้นำเสนอเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาโดยการให้ประสิทธิภาพสูงในการประมวลผลแบบขนาน ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นดร.ธนกร กล่าวว่า BAM นำเสนอทรัพย์สินที่อยู่ในมือ ให้ลูกค้าเลือกบน www.bam.co.th ทั้งแบบบ้าน สถานที่ ราคา แล้วลองเลือกดีไซน์ที่ชอบ ระบบจะประมวลภาพให้เห็นในเวลาไม่นาน ส่งข้อมูลเข้า email ลูกค้า ให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ปี 2567 ที่ผ่านมามีลูกค้าเข้าระบบเพื่อออกแบบบ้าน อาคารต่างๆ กว่า 3 หมื่นครั้ง และสร้าง Lead ได้มากกว่า 3 พันล้านบาทปีที่ผ่านมาหลังจากการใช้ระบบ AI ด้วยคลาวด์ เอชเอ็ม สามารถสร้าง High Intention Lead ได้สูงสุดถึง 28% จากค่าเฉลี่ยประมาณ 10.5% ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญผลจากโครงการแรกด้าน AI ประสบความสำเร็จ BAM จึงนำ GPU as a Service ประยุกต์ทำ Model ทำนายราคาอสังหาฯ รวมถึง Model ทำนายความยากง่ายการบริหารหนี้ NPLได้นำเสนอ GPU as a Service ให้กับ BAM เพื่อจะช่วยลูกค้านำ AI เข้าเสริมศักยภาพระบบการทำงานขององค์กร ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว Apply เข้ากับลูกค้าในธุรกิจหลายประเภท และตอบโจทย์การทำงานให้กับลูกค้าได้ทุกประเภท ทุกขนาดองค์กร เช่น การนำไปทำนายราคาอสังหาฯ หรือ render ภาพ การประมวลผลได้คุณภาพอย่างรวดเร็วโดยจุดเด่น ของ Cloud HM เรามีความเชี่ยวชาญด้านบริการคลาวด์อย่างครบวงจร เรามีประสบการณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง พร้อมด้วยพันธมิตรทั้งในระดับ Local Cloud และ Global Cloud ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ Multi Cloud Cloud HM เราพร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ จนถึงการนำเสนอบริการตอบโจทย์ของลูกค้าองค์กรที่ต้องการต่อยอดธุรกิจตัวอย่างความสำเร็จของเรา เช่น กรณีลูกค้า BAM เราได้นำเสนอโซลูชัน GPU as a Service ผ่านผู้ให้บริการ NVIDIA ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในตลาด GPU ปัจจุบัน Cloud HM เราพร้อมออกแบบโซลูชันที่ตรงกับความต้องการขององค์กรที่ต้องการขยายธุรกิจอย่างมืออาชีพทั้งนี้ Cloud HM ได้รับการรับรองจาก Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, VMware และ Nutanix รวมถึงได้รับรางวัลด้านการจัดการมัลติคลาวด์ จากสถาบันระดับประเทศอีกมากมาย