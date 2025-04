ทรูพลิกโฉมโรมมิ่งด้วย “GO Travel MyPlan” เลือกประเทศ ปริมาณเน็ต และวันได้เองตามใจ ฟรีประกันเดินทาง

เปิดประสบการณ์โรมมิ่งรูปแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนทุกทริปเที่ยวต่างประเทศให้สมาร์ทยิ่งกว่าเดิม! กับ eSIM เน็ตต่างประเทศ ที่ไม่ว่าคุณจะใช้มือถือค่ายไหน ก็สามารถซื้อออนไลน์ง่ายๆ ใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องถอดหรือเปลี่ยนซิม! และต้อนรับซัมเมอร์นี้ ไปให้สุดกับeSIM ที่แพลนได้ ตามใจคุณ เลือกได้ทั้งจำนวนวัน ปริมาณเน็ต และประเทศที่ไป ครอบคลุมกว่า 118 ประเทศทั่วโลก ในราคาสุดว้าว เริ่มต้นเพียง 11 บาทต่อวัน พร้อมรับอินเทอร์เน็ต ไม่จำกัด ความเร็ว แรงเต็มสปีด บนเครือข่าย 5G จากพันธมิตรอันดับ 1 ทั่วโลก กว่า 900 ราย รวมทั้งสิทธิพิเศษให้ลูกค้า GO Travel MyPlan eSIM ท่องโลกได้สมาร์ทยิ่งกว่า ไปกับประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เหนือกว่าการโรมมิ่ง (Beyond Roaming) จากทรู ดีแทค และพาร์ทเนอร์ชั้นนำ* ฟรี! อินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานบนเครื่องบิน แบบไม่จำกัดดาต้า นาน 1 วัน (ตั้งแต่ 1 มี.ค. 68 – 15 มิ.ย. 68 เท่านั้น)* ฟรี! คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง* ฟรี! ครอบคลุมกระเป๋าเดินทาง/ทรัพย์สินส่วนตัวหาย หรือเสียหาย* ฟรี! AirAsia บริการ Red Carpet ช่องเช็กอินสุดพิเศษและบริการสุด VIP* ฟรี! เมนูอิ่มอร่อย กับร้านค้าชั้นนำในสนามบิน* ส่วนลด 40% ค่าเดินทาง ไป-กลับสนามบิน จาก Grab* คูปองส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำในต่างประเทศ* และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมายสำหรับลูกค้าที่กำลังจะมีแผนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ สามารถเปิดใช้งาน eSIM GO Travel MyPlan รูปแบบใหม่ ซื้อออนไลน์ได้สะดวก เพื่อให้ทุกการเดินทางท่องเที่ยวเป็นเรื่องง่าย เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์การใช้งานดิจิทัลที่ช่วยให้ท่องโลกได้สมาร์ทว่า บนเครือข่าย 5G โรมมิ่งชั้นนำในต่างประเทศที่ดีที่สุดไปกับทรู ซื้อเลยที่เว็บไซต์ https://ss.true.th/s/GOTravelMyPlan-eSIM * คุ้มค่า! ราคาเริ่มต้น 11 บาทต่อวัน พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย* ตรงใจ! แพ็กเกจที่หลากหลาย เลือกเน็ตและวันได้ตามใจ* สะดวก! ซื้อออนไลน์ใช้ได้ทันที ไม่ต้องเปลี่ยนซิม* มั่นใจ! เน็ตแรงทุกจุด เล่นได้ทุกแอปแบบไม่มีสะดุด* สบายใจ! เน็ตไม่รั่ว ไม่มีบิลช็อก พร้อมบริการคอลเซ็นเตอร์โรมมิ่ง ฟรี 24 ชม.รายละเอียดบริการโรมมิ่ง GO Travel เพิ่มเติม www.true.th/ir