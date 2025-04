ดีอีดัน 2 พ.ร.ก.คุมคริปโท-เชือดแพลตฟอร์มปล่อยลิงก์ปลอม เข้า ครม.8 เม.ย.68

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.68เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงดีอี (Top Executives) ครั้งที่ 3/2568 ว่า รัฐบาลเตรียมเสนอร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 2 ฉบับสำคัญเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 8 เม.ย.68 ได้แก่ พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล โดยทั้ง 2 ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และมีการปรับปรุงรายละเอียดร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานสำหรับสาระสำคัญของ พ.ร.ก.ที่เสนอเข้าที่ประชุม แยกภารกิจตามลักษณะของปัญหา โดย พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล จะมุ่งควบคุมธุรกรรม P2P (peer-to-peer) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี โดยให้อำนาจสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการกำกับดูแล รวมถึงการจัดการกับแพลตฟอร์มต่างชาติที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานในไทย เช่น ใช้ภาษาไทยหรือบัญชีธนาคารไทย หากไม่ขออนุญาตจะมีโทษตามกฎหมาย โดย ก.ล.ต. จะเป็นหน่วยงานกำกับดูแล และตรวจสอบ หากผิดกฎหมาย จะเสนอกลับมาให้อำนาจกระทรวงดีอี ปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าวทันทีในส่วนของ พ.ร.ก.ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ จะเน้นการรับมืออาชญากรรมไซเบอร์ โดยเฉพาะการหลอกลวงผ่านลิงก์และระบบออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้ให้บริการ เช่น ธนาคาร ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) และแพลตฟอร์มโซเชียล ต้องมีมาตรการควบคุม หากละเลยจนเกิดความเสียหายจะต้องร่วมรับผิดชอบ พร้อมให้อำนาจสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในการคืนเงินเหยื่อได้ หากสามารถพิสูจน์เส้นทางการเงินได้ชัดเจน โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเหมือนในอดีตนอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการหารือ 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1.เตรียมจัดงาน The 3rd Global Forum on the Ethics of AI 2025 ภายใต้ธีม Bangkok AI Week 2025 ช่วง 23-27 มิ.ย.68 โดยไทยเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และผลักดันจัดตั้งศูนย์ AI Ethical Governance Practice Center ระดับภูมิภาคไทย-ยูเนสโก 2.เปิดผลสำรวจพฤติกรรมสูบบุหรี่-ดื่มแอลกอฮอล์ ปี 67 พบคนไทยสูบบุหรี่กว่า 9.8 ล้านคน ดื่มแอลกอฮอล์กว่า 20.9 ล้านคน โดยกลุ่มอายุ 25-44 ปีมีพฤติกรรมสูงสุดทั้ง 2 ด้าน 3.ขับเคลื่อน Digital Literacy ผ่านการอบรมประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศเกินเป้าไปกว่า 124% ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพฯ และ 4.ถกผลกระทบมาตรการภาษีสหรัฐฯ ต่อเศรษฐกิจดิจิทัลไทย โดยเฉพาะ Digital Services Tax ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม OTT พร้อมมอบหมายหน่วยงานศึกษาแนวทางรับมือ