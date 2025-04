Google มัดรวม เครื่องมือใช้ออนไลน์ปลอดภัย สานต่อแคมเปญ Safer Songkran

Google ให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยและการปกป้องเด็กๆ จากภัยออนไลน์ ตั้งแต่การป้องกันการละเมิด การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ไปจนถึงการควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวสามารถใช้เทคโนโลยีและท่องโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยผ่านเครื่องมืออย่าง Family Link แอปพลิเคชันที่ช่วยผู้ปกครองจัดการบัญชี Google ของบุตรหลาน โดยสามารถติดตามกิจกรรมออนไลน์ กำหนดเวลาการใช้งาน และควบคุมการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ YouTube Kids: แอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัยและค้นพบเนื้อหาที่เหมาะสมในหัวข้อต่างๆ ได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานให้เหมาะสมกับบุตรหลานได้อย่างเต็มที่ โดยสามารถใช้งานได้ทั้งบน Android และ iOS และ SafeSearch: ฟีเจอร์ค้นหาปลอดภัย (SafeSearch) ช่วยกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกจากผลการค้นหาใน Google ทั้งรูปภาพ วิดีโอ และเว็บไซต์ต่างๆขณะที่ในการตรวจสอบข้อมูลบนโลกออนไลน์ การใช้งานเครื่องมืออย่าง ฟีเจอร์ตรวจสอบคำตอบอีกครั้ง ในแอป Gemini ที่จะใช้ Google Search เพื่อค้นหาเนื้อหาที่มีแนวโน้มว่าคล้ายหรือแตกต่างจากข้อความที่แอป Gemini สร้างขึ้น ป้ายกำกับความปลอดภัยใน YouTube: YouTube กำหนดให้ครีเอเตอร์ต้องติดป้ายกำกับเพื่อเปิดเผยต่อผู้ชมเมื่อเนื้อหาที่ดูสมจริงถูกสร้างขึ้นโดย AIรวมถึง: ฟีฟีเจอร์ “เกี่ยวกับรูปภาพนี้” (About this image) ใน Google Search จะแสดงข้อมูลที่สำคัญ เช่น รูปภาพที่คล้ายกันปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อใดและที่ไหน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจบริบทของรูปภาพนั้นได้ดียิ่งขึ้นสุดท้าย แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะดิจิทัลด้านความปลอดภัยทางออนไลน์ ในยุคที่เด็กและวัยรุ่นสามารถค้นพบความสนใจใหม่ๆ และจุดประกายความหลงใหลของตนเองผ่านโลกออนไลน์ Google สนับสนุนให้พวกเขาใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยผ่านผลิตภัณฑ์และเนื้อหาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ พร้อมทั้งแหล่งข้อมูลที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อด้วย Be Internet Awesome หลักสูตรที่ช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้พื้นฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองดิจิทัลและการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย เพื่อให้พวกเขาท่องโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ รวมถึงแหล่งข้อมูลสำหรับครูและครอบครัวที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงInterland เกมออนไลน์ที่ผสมผสานการผจญภัยเข้ากับการเรียนรู้ ช่วยให้เด็กๆ เข้าใจแนวคิดเรื่องความปลอดภัยในโลกดิจิทัล และ ศูนย์ความปลอดภัยของ Google ศูนย์รวมข้อมูลที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของความปลอดภัยออนไลน์ เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถดูแลและปกป้องพฤติกรรมออนไลน์ของบุตรหลานได้อย่างมั่นใจ