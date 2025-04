Cloudflare for AI กรองได้ ลุยบล็อก Promt พนักงานไม่เหมาะสม

คลาวด์แฟลร์ (Cloudflare) เปิดตัวโซลูชันใหม่ล่าสุด "Cloudflare for AI" สางปมโลกวิ่งไปสู่การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากขึ้นแต่องค์กรยังเผชิญความเสี่ยงปลอดภัยทั้งข้อมูลรั่วไหล ภัยโจมตีทางไซเบอร์ และการใช้งาน AI ในทางที่ผิด มั่นใจกรองและบล็อกพรอมต์ (Promt) ที่ไม่เหมาะสมแมทธิว ปริ๊นซ์ (Matthew Prince) ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ Cloudflare กล่าวว่า Cloudflare for AI ช่วยให้องค์กรสามารถป้องกันภัยคุกคามที่สามารถโจมตีโมเดล AI คาดว่าจะช่วยแก้ไขข้อกังวลที่สำคัญในช่วงทศวรรษข้างหน้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กลยุทธ์ AI จะกำหนดโชคชะตาขององค์กร"ผู้สร้างนวัตกรรมจะประสบความสำเร็จ และผู้ที่ต่อต้านจะหายไป คติพจน์ 'ทำให้เร็ว กล้าพัง' กลายเป็นหลักปฏิบัติขององค์กรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเร่งปรับใช้โมเดลใหม่และทดลองใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรม แต่ก็มักขาดความเชื่อมโยงระหว่างการทดสอบและความปลอดภัย"Cloudflare ชี้ว่า Cloudflare for AI คือคำตอบสำหรับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ชุดเครื่องมือนี้ช่วยให้องค์กรสามารถใช้ AI อย่างมั่นใจ โดยพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านความปลอดภัยที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้ความสามารถหลักของ Cloudflare for AI คือระบบสามารถค้นพบแอปพลิเคชัน AI ทั้งหมดในเครือข่ายของคุณ ทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ฝ่าย IT และความปลอดภัยมองเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ในที่เดียวนอกจากนี้ยังติดตามและจัดการการใช้งาน AI ของพนักงานทั่วทั้งองค์กร ป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญรั่วไหลโดยไม่ตั้งใจ ขณะเดียวกันก็ตรวจจับและบล็อกการส่งข้อมูลละเอียดอ่อนเข้าไปในระบบ AI ก่อนที่จะสายเกินไป โดยไม่ต้องกังวลว่าพนักงานอาจจะแชร์ข้อมูลลับของบริษัทกับ ChatGPT แบบไม่ตั้งใจ ทำให้องค์กรสามารถสามารถป้องกันได้ที่สำคัญ Cloudflare for AI ยังกรองและบล็อกพรอมต์ที่ไม่เหมาะสมหรือมีความเสี่ยง ด้วยการทำงานร่วมกับ Llama Guard ซึ่งจะช่วยให้โมเดล AI ของคุณไม่ถูกใช้ในทางที่ผิด โดยองค์กรจะสามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน AI ที่ทรงประสิทธิภาพและขยายขนาดได้อย่างรวดเร็ว ด้วย Workers AI ที่มี GPU กระจายอยู่ใน 190 เมืองทั่วโลก เพื่อการประมวลผลที่รวดเร็วและอยู่ใกล้ผู้ใช้ที่สุดในภาพรวม Cloudflare for AI จึงไม่ใช่แค่ป้องกันภัยคุกคามเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แอป AI ขององค์กรฟื้นตัวได้ไวขึ้นจากการโจมตี ปรับสมดุลการโหลด และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม ล่าสุด Cloudflare ระบุว่าบริษัท AI ชั้นนำหลายแห่งกำลังใช้เครื่องมือของ Cloudflare อยู่แล้ว เพื่อการทำงานแบบเรียลไทม์ทั้งการอนุมาน สร้างรูปภาพ และการสนทนาต่างๆ โดยที่โมเดลและข้อมูลยังคงปลอดภัย.