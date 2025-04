ทรู ลงนามความร่วมมือกับ รพ.จุฬาฯ ยกระดับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่พนักงานทรู

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ย้ำภาพผู้นำด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ และการให้บริการสุขภาพที่ทันสมัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน Well Being กับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อมอบประสบการณ์การรักษาพยาบาลที่สะดวก รวดเร็ว และไร้รอยต่อให้แก่พนักงานทรู โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ ฉันชาย สิทธิพันธุ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และนางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ (ที่ 4 จากขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าวความร่วมมือครั้งนี้จะอำนวยความสะดวกให้พนักงานทรูสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ทั้งในกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า อีกทั้งระบบการตรวจสอบสิทธิและประวัติการรักษาสามารถดำเนินการได้แบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่ทันสมัยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ลดขั้นตอนการใช้เอกสาร และช่วยให้พนักงานได้รับบริการทางการแพทย์อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถตรวจสอบผลการรักษา นัดหมายแพทย์ และจัดการเอกสารค่าใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน Chula Care ได้อย่างครบวงจรการดำเนินการครั้งนี้นอกจากจะสะท้อนถึงความเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสอดคล้องกับความตั้งใจของทรู คอร์ปอเรชั่น ที่มุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีที่สุด (Best Place to Work) โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ดูแลสุขภาพของบุคลากรอย่างรอบด้าน และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับสวัสดิการขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางแห่งอนาคตภายในงานลงนามบันทึกข้อตกลง ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์ เขมะเพชร (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก (ขวาสุด) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายแพทย์เพชร อลิสานันท์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้านการเงิน ฝ่ายการคลัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายเอกราช ปัญจวีณิน (ที่ 3 จากขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ ดร.ธีรเดช ดำรงพลาสิทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยการผนึกกำลังครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลชั้นนำและองค์กรชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและประชาชนอย่างยั่งยืน