AIS เปิดตัว SIM2Fly และ Ready2Fly แพ็กใหม่ รับซีซันท่องเที่ยว

นางเบญจพร กำเพ็ชร หัวหน้าส่วนงานการตลาดกลุ่มลูกค้าพรีเพด AIS กล่าวว่า ในปัจจุบันที่ลูกค้าต้องการเล่นเน็ตโรมมิ่งแบบไม่จำกัด และสามารถโทรออก-รับสายขณะอยู่ต่างประเทศ จึงเป็นเหตุผลที่เรานำเสนอแพ็กเกจใหม่เพื่อรองรับนักเดินทางที่ต้องการการเชื่อมต่อที่เสถียรและยาวนาน โดยขยายความสะดวกในการใช้งานทั้งบนเครื่องบินและที่จุดหมายปลายทางนอกจากนี้ยังมอบความคุ้มค่าที่มากขึ้น ด้วยสิทธิพิเศษที่หลากหลายจากพันธมิตรชั้นนำ เพื่อรองรับทุกไลฟ์สไตล์และความต้องการของนักเดินทางแบบครบครันในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวนี้สำหรับแพ็กเกจโรมมิ่งระดับพรีเมียมที่ AIS ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางให้ลูกค้าและคนไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการเชื่อมต่อระดับโลกSIM2Fly Ultimate และ Ultimate X ซิมโรมมิ่งที่รวมทั้งบริการโทรและอินเทอร์เน็ตไว้ด้วยกัน มาพร้อม In-flight roaming ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบิน 24 ชั่วโมง (1สิทธิ์ไปหรือกลับ) ครอบคลุมการใช้งานได้มากกว่า 170 ประเทศทั่วโลก โดดเด่นด้วยอินเทอร์เน็ตสูงสุดถึง 75GB โทรออกและรับสายได้ 250 นาที SMS 250 ข้อความ นานถึง 40 วันReady2Fly Beyond ครอบคลุมการใช้งานได้มากกว่า 190 กว่าประเทศทั่วโลก ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบิน 24 ชั่วโมง เหนือกว่าด้วยเน็ต 100GB โทรออกและรับสายได้ 500 นาที SMS ได้ 500 ข้อความ นานถึง 50 วัน เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการระยะเวลาใช้งานที่ยาวนาน โดยไม่ต้องเติมแพ็กเกจเพิ่มระหว่างการเดินทางพิเศษเฉพาะแพ็กเกจ SIM2Fly Ultimate X และ Ready2Fly Beyond สามารถใช้งาน WiFi บนเครื่องบินฟรี สำหรับลูกค้าที่บินด้วยสายการบิน Thai Airways เฉพาะเส้นทางและเครื่องบินที่กำหนด นอกจากนี้ ยังได้จัดเต็มสิทธิพิเศษจาก 21 พันธมิตรชั้นนำ ที่มีสาขาอยู่ทั่วทุกมุมโลก ให้ลูกค้า SIM2Fly และ Ready2Fly ทุกแพ็กเกจสามารถรับความพิเศษครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์การเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นสายเที่ยว ส่วนลดบริการสนามบินสำหรับนักเดินทาง อาทิ ส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับใช้บริการห้องรับรองในสนามบิน จาก Coral Lounge และ Miracle Lounge, ส่วนลด 55% บริการ Fast track และรถ Buggy จาก Black Tie & Primex Limousine, ส่วนลดสูงสุด 10% จาก Trip.com, ส่วนลดบริการรถลีมูซีน ราคาเริ่มต้นเพียง 690 บาทจาก SIXT ride และยังมีส่วนลดพิเศษ 7% เมื่อจองกิจกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกกับ KKdayสายกิน อิ่มอร่อยจัดเต็มทุกมื้อกับเซ็ตอาหารจากร้านค้าชั้นนำในสนามบิน อาทิ Burger King, Dairy Queen, Potato Corner, ส่วนลด 10 เหรียญสิงคโปร์ เมื่อจองร้านอาหารผ่าน Hungry Hub Singaporeสายช้อป ช้อปเพลินกับส่วนลดพิเศษเพิ่ม 12% สูงสุด 500 บาท เมื่อช้อปครบ 2,500 บาทในหมวดสินค้าท่องเที่ยว เช่น กระเป๋าเดินทาง และอื่นๆอีกมากมาย จาก Central App, ส่วนลดสูงสุด 20% พร้อมส่วนลดเพิ่มอีก 300 บาท จาก King Power, ส่วนลดสูงสุด 19% จากร้านค้าชั้นนำที่ญี่ปุ่น ทั้ง Takeya, JCB & Bic Camera และ Donki, ส่วนลดพิเศษ 5% เมื่อซื้อสินค้าและบริการในฮ่องกง ผ่าน The Club.สายสุขภาพ บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์จากโรงพยาบาลวิมุตฟรี ผ่าน ViMUT Application, ส่วนลดสูงสุด 50% บริการสปา จาก Divana Spaสำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถซื้อซิมหรือสมัครแพ็กเกจโรมมิ่งทั้ง SIM2Fly Ultimate, SIM2Fly Ultimate X และ Ready2Fly Beyond ได้ทางแอปพลิเคชัน myAIS หรือ AIS Shop ทุกสาขา พิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจ SIM2Fly Ultimate และ Ultimate X ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 เป็นต้นไป รับฟรี Special Box Set จำนวนจำกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://m.ais.co.th/EKH6dzGiy