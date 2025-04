พลิกโฉมธุรกิจด้วย AI ปลดล็อกการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรอย่างไร้ขีดจำกัด

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดงาน Dinner Talk ในหัวข้อ Transforming Businesses with AI: Unlocking Growth and Competitiveness ณ ห้องบอลรูม โรงแรม S31 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดกลยุทธ์ธุรกิจด้วย AI เพื่อการเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายในงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) กล่าวว่า STECO พร้อมเป็นศูนย์กลางสำคัญในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับ AI เนื่องจากในยุคที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม การบริการ การเงิน ไปจนถึงภาครัฐ วันนี้เราอยู่ที่จุดที่ไม่ใช่แค่การทดลองใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอีกต่อไป แต่คือการ Transform หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบขององค์กรอย่างสิ้นเชิง ด้วยพลังของข้อมูล และระบบอัจฉริยะ ทุกวันนี้เราจะต้องอยู่กับ AI ในชีวิตประจำวัน เหมือนที่เราอยู่กับอินเตอร์เนตแบบแยกจากกันไม่ได้ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร J.I.B. AI ถ่ายทอดแนวทางการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร วันนี้เรากำลังอยู่ในโลกที่ธุรกิจต้องวิ่งเร็วขึ้นทุกวัน แต่ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเวลา คน หรือเงิน กลับมีอยู่อย่างจำกัด นี่คือเหตุผลว่าทำไม AI หรือปัญญาประดิษฐ์ จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพราะ AI คือ ตัวคูณพลังที่จะช่วยให้องค์กร ทำได้มากขึ้น ด้วยทรัพยากรเท่าเดิม หรือแม้แต่น้อยลง ผลักดันองค์กรเราให้สำเร็จ AI จะไม่มาแทนที่มนุษย์ เพราะ AI Draft, Human Craft มอง AI เป็นตัวช่วยมนุษย์ทำงานได้อย่างชาญฉลาดจากนั้น คุณรัตนพล วงศ์นภาจันทร์ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท สยามเอไอ จำกัด เล่าถึงการนำ AI กับการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันองค์กรอย่างไร้ขีดจำกัด ในอดีต เราจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต แต่วันนี้ เรามี AI ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลภายในไม่กี่วินาที คาดการณ์แนวโน้มตลาดก่อนที่มันจะเกิด และเรียนรู้จากพฤติกรรมลูกค้าจนเข้าใจได้ลึกกว่าที่คนทำได้ แต่ปัญหาขององค์กรในประเทศไทย คือ การไม่มีข้อมูลที่อยู่ในประเทศไทย ทำให้องค์กรขนาดใหญ่ไม่กล้าใช้ AI เนื่องจากต้องป้อนข้อมูลให้ AI ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นถือเป็นความลับขององค์กร ทางเดียวที่จะแก้ไขได้คือ การสร้าง AI ขององค์กรที่ใช้ข้อมูลขององค์กรที่อยู่ในประเทศไทย ในยุคของ AI สิ่งที่จำเป็นต้องมีในปัจจุบัน คือ Data Factory ซึ่ง Siamai ได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนให้คนไทยมี AI ที่ปลอดภัยใช้งานกันได้อย่างทั่งถึงคุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าหน่วยงานธุรกิจโซลูชั่นสำหรับผู้ใช้งานระบบ AIS กล่าวว่า Gen AI และ Quantum Computing ปฏิวัติโลก โดย Gen AI กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเนื้อหา ออกแบบระบบ และคิดวิเคราะห์แทนมนุษย์ในบางบทบาท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้งานที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงลดเหลือไม่กี่นาที ทำให้ประหยัดต้นทุนจากการลดการพึ่งพาทรัพยากรบุคคลซ้ำซ้อน การทดลองไอเดียใหม่ ๆ และสร้างนวัตกรรมให้องค์กร ส่วน Quantum Computing เป็นเทคโนโลยีที่อาจเปลี่ยนวิธีคิดของเราทั้งระบบ โดยเฉพาะในเรื่องการคำนวณ การประมวลผล และการแก้โจทย์ซับซ้อนในระดับที่ AI เดิมยังทำไม่ได้ ดังนั้น Quantum Computing คือ เทคโนโลยีที่อาจใช้เวลา แต่เมื่อถึงวันนั้น มันจะเปลี่ยนทุกอย่างในชั่วพริบตา ผู้บริหารที่พร้อมก่อนจะกลายเป็นผู้นำตลาดใหม่ในยุคที่ไม่มีใครใช้กฎเก่าเล่นอีกต่อไป องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวโดยการการเอา Business process มาทำให้เป็น Digital เพื่อใช้ AIทั้งนี้ หากคุณกำลังต้องการปลดล็อกศักยภาพผู้นำยุค AI ถ้าองค์กรคุณยังไม่มี AI คุณจะอยู่รอดได้อีกนานแค่ไหน? ถึงเวลาปฏิวัติองค์กรด้วย Mini MBA in AI for Future Leaders รุ่นที่ 2 หลักสูตร 5 โมดูล ที่จะเปลี่ยนคุณเป็น AI-Driven Leader ตัวจริง รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน https://kmutt.me/STECOMiniMBAinAI สอบถามเพิ่มเติมโทร. 064-749-9629, 02-470-9643 คุณกวิตา