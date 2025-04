We Are Social ชูเทรนด์ใหม่ โซเชียลไม่ใช่แพลตฟอร์ม แต่คือพลังแห่งชุมชน

ภัทรพงศ์ นิติการ กรรมการผู้จัดการ We Are Social ประเทศไทย กล่าวว่า เรามองตลาดเป็น 3 ส่วน มี Innovator มี Early Adopter แล้วที่เหลือเป็นผู้ตาม เราวางตัวเองเป็น Innovator หลายๆ อย่างที่เราทำเป็นสิ่งใหม่ เช่น Immersive แคมเปญบนเกมมิ่ง แพลตฟอร์ม และแบรนด์ที่เป็นลูกค้าพวกเขามองหาสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน และยังไม่มีใครตอบโจทย์ได้เหมือนที่ทำคอมมูนิตี้ หรือ Subculture เช่น เกม เพลง ภาพยนตร์ หรือไอที คือกลุ่มคนที่หลงใหลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างจริงจัง แบรนด์จะเข้าถึงพวกเขาเหล่านั้นอย่างไร ด้วยแนวทางไหน ที่ We Are Social เราสร้างคุณค่าระดับสูง (High value) และสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมระดับสูง (High engagement) ผ่านไอเดียและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วยให้แบรนด์สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่ม Subculture ได้โดยที่กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รู้สึกว่าถูกขัดขวางการทำสิ่งที่พวกเขาชอบณัฐชนัน เชียภาณุมาศ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายครีเอทีฟ We Are Social ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียที่ใช้กันอยู่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สิ่งที่ We Are Social ทำ ไม่ได้ทำตามเทรนด์ แต่เป็น ‘ผู้นำเทรนด์“อย่างการที่เราเห็นข้อมูลว่าอัตราการเติบโตของแพลตฟอร์มเกม Roblox ในประเทศไทย สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก หรือบนเกม Free Fire มีกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายของเราแอคทีฟอยู่มากกว่า 11 ล้านคน เทรนด์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ We Are Social เห็น แล้วให้พวกเขาเป็นฝ่ายที่อยากจะมีส่วนร่วมกับแบรนด์ด้วยตัวเอง”นอกจากนี้ ยังให้มุมมองถึง เทคโนโลยี AI ที่ไม่ได้จะมาเปลี่ยนโลก แต่มันได้เปลี่ยนโลกเราไปแล้ว ในวงการมาร์เก็ตติ้ง AI ไม่ได้สร้างไอเดีย แต่ครีเอทีฟที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือต่างหากที่สร้างไอเดียใหม่ๆ สู่วงการ AI กลายเป็นเครื่องมือช่วยทุ่นแรงและติดสกิลให้กับชาวครีเอทีฟ