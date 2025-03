ทรูมันนี่ชูฐานผู้ใช้ทะลุ 32 ล้านคน โชว์เคสการตลาดเรียลไทม์ปฎิวัติวงการ Cashback เงินคืน

ทรูมันนี่​ (True Money) โชว์เคสผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการตลาดแบบ Real-time หยิบเทคโนโลยี API Integration มาปรับใช้ให้ผู้บริโภคได้รับ Cashback แบบ Real-time พร้อมรบสมรภูมิตลาดโซลูชัน TrueMoney for Businessนางสาวมนสินี นาคปนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท แอสเซนด์ มันนี่ จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทรูมันนี่ กล่าวถึงแผนทำตลาด TrueMoney for Business ว่าพร้อมสนับสนุนธุรกิจต่าง ๆ ในการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคด้วยระบบ Cashback ที่ใช้งานง่าย อีกทั้งยังสามารถช่วยผลักดันยอดทางการตลาด ผ่านการนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอโปรโมชั่นโดนใจ และสามารถส่งตรงไปยังสื่อ In-App และ Push Notification แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านแอปทรูมันนี่ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มการใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ต้องการ และสนับสนุนแคมเปญทางการตลาดของลูกค้าธุรกิจเหล่านี้ได้“ด้วยฐานผู้ใช้งานกว่า 32 ล้านคนในประเทศไทย และยอดธุรกรรมของเราที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ทรูมันนี่มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันที่ช่วยให้ลูกค้าธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ"ลูกค้ารายล่าสุดของ TrueMoney for Business คือเครื่องดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัด จาก บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งคู่ทำให้ลูกค้าผู้ดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัด สามารถเพิ่มเพื่อน LINE Official Account แล้วสแกนรหัสในขวด เพื่อรับเงินคืนผ่านแอปทรูมันนี่ได้ทันที ไม่ต้องรอ และไม่ต้องกรอกข้อมูลยุ่งยากข้อมูลจากแอสเซนด์ มันนี่ระบุว่า โซลูชัน TrueMoney for Business สามารถเข้าถึงฐานผู้ใช้งาน 32 ล้านคนทั่วไทยได้โดยตรง แบรนด์ต่างๆ สามารถออกแบบแคมเปญที่โดนใจผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ ด้วยระบบที่มีจุดเด่น 3 ด้านหลักๆ คือ "Rewards โดนใจ" "Redeem ง่าย" และ "Reach ครอบคลุม" โดยแบรนด์สามารถสร้างสรรค์แคมเปญได้มากกว่าการแจกเงินคืน แต่ยังสามารถมอบรางวัลในรูปแบบอื่นที่หลากหลาย ทั้ง Gift Card ที่ใช้ได้กับร้านค้าหลายหมวดหมู่ และยังมีระบบ Gamification ที่ทำให้การร่วมแคมเปญสนุกยิ่งขึ้นนางสาวจตุรพร ธนาพรสังสุทธิ์ จากซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ยังเผยว่า แคมเปญนี้ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคดื่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และ TrueMoney for Business ช่วยให้สามารถมอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น"ทั้งหมดนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมแคมเปญที่มากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดทั้งการบริโภคอย่างต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน และการดึงดูดลูกค้าใหม่".