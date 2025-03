ค่ายมือถือ ส่งแสดงความห่วงใยลูกค้า ท่ามกลางข้อสงสัยระบบเตือนภัยฉุกเฉินอยู่ไหน?

ค่ายมือถือทั้งทรู และเอไอเอส ใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียแสดงความห่วงใยลูกค้า หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ระบุให้ลูกค้าระวัง After Shock และประหยัดแบตเตอรีเพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลจากเพจ AIS ระบุว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 8.2 ริกเตอร์จากประเทศพม่า เมื่อเวลา 13.20 น. ที่ผ่านมา และอาจเกิด After Shock ตามมาบริษัทขอส่งความห่วงใยไปยังลูกค้าทุกท่าน ขอให้ทุกท่านดูแลตนเองโดยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในอาคารในช่วงนี้ เพื่อป้องกันอันตราย ประหยัดการใช้งานแบตเตอรี่มือถือเพื่อสื่อสารในเหตุฉุกเฉิน หากมีความคืบหน้า AIS จะแจ้งให้ทราบต่อไปขณะที่ทาง ทรู ห่วงใยทุกคนจากเหตุการณ์ #แผ่นดินไหว ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพิ่มความระมัดระวัง After Shock และ ดูแลตัวเองให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย #TrueTogetherอย่างไรก็ตาม ประชาชนเริ่มตั้งข้อสงสัยถึงความพร้อมในการใช้งานระบบเตือนภัยฉุกเฉินที่ก่อนหน้านี้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และค่ายมือถือได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว แต่ยังไม่ถูกนำมาใช้งาน