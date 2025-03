LINE STICKERS จัดงานอัปเดตข้อมูลครีเอเตอร์

สำหรับเทรนด์การใช้งาน LINE STICKERS ในปีนี้ พบว่าการออกแบบสติกเกอร์ที่เป็นรูปแบบลูกผสมน่าจับตามอง ได้แก่ มินิมัลและพาสเทลที่เน้นเส้นเรียบง่ายและโทนสีพาสเทล เทรนด์ชับบี้ (Chubby) หรือคาแรคเตอร์อวบจ้ำม่ำและเทรนด์สัตว์และการทำงาน ที่ผสานความน่ารักของสัตว์กับคอนเทนต์ด้านการทำงาน เพิ่มมิติใหม่ให้การสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยมีสัดส่วนอยู่ที่กรุงเทพฯ 44 : ต่างจังหวัด 56 ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากเทรนด์การทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Work from anywhere) รวมถึงคอนเทนต์จากครีเอเตอร์ที่เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากการทำงานมากขึ้น ทำให้ตัวเลขผู้ใช้งานในต่างจังหวัดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ครีเอเตอร์มีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน LINE STICKERS ได้ปรับโครงสร้างระบบโบนัสของ CREATORS CLUB 2025 โปรแกรมสนับสนุนครีเอเตอร์ให้น่าสนใจมากขึ้น จากเดิมที่ครีเอเตอร์จะได้รับเงินรางวัลในมูลค่าที่กำหนด สู่ระบบเงินจูงใจ (Incentive) ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามระดับต่างๆโดยครีเอเตอร์สติกเกอร์นำแต้มจากการดาวน์โหลด 10 วันแรกมาจัดอันดับเป็น Rookie, Rank B, A และ S ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับสิทธิ์ในการออกสติกเกอร์ทางการหรือเงินจูงใจสูงสุดที่ 3% จากยอดขาย 30 วันแรกในขณะที่สติกเกอร์ทางการจะนำแต้มจากการดาวน์โหลด 7 วันแรกมาจัดอันดับเป็น Rank B, A, S และ SS ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยครีเอเตอร์ระดับสูงสุดอย่าง Rank SS จะได้รับเงินจูงใจสูงสุดถึง 5% ในขณะที่ครีเอเตอร์ระดับอื่นๆ จะได้รับ Incentive เริ่มต้นที่ 2% จากยอดขายในช่วงเวลาเดียวกันในปัจจุบัน LINE STICKERS มีจำนวนครีเอเตอร์ชาวไทยเติบโตจากปีก่อนกว่า 10% ที่ 1.44 ล้านราย ในขณะที่จำนวนสติกเกอร์ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยเติบโตจากปีก่อนกว่า 16% ที่ 8 ล้านชุด โดยกลุ่มผู้ใช้งานหลักในปี 2567 ยังคงเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายที่ 68:32 ตามลำดับ และกลุ่มผู้ใช้งานสติกเกอร์สูงสุด 3 อันดับแรกมีอายุ 25–29 ปี, 20-24 ปี และ 30-34 ปี ตามลำดับ และเริ่มมีการกระจายตัวสู่ผู้ใช้งานต่างจังหวัดมากขึ้นนอกจากนี้ LINE ยังพัฒนาฟีเจอร์ ธีม ให้ผู้ใช้งานตั้งเวลาสลับสับเปลี่ยนธีมได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ ให้ครีเอเตอร์สามารถวางแผนการออกแบบธีมให้สามารถสับเปลี่ยนเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่หลากหลายขณะที่ อีโมจิ ได้เตรียมความพร้อมด้วยการปรับโฉมอีโมจิพื้นฐานเพื่อรองรับฟีเจอร์การใช้งานในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้ โดยแนะนำให้ครีเอเตอร์ออกแบบอีโมจิที่หลากหลายเพื่อรองรับฟีเจอร์ดังกล่าวLINE CREATORS CONNECT DAY 2025 นับเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญประจำปีของครีเอเตอร์ทั่วประเทศ เพราะเป็นพื้นที่ที่ช่วยจุดประกายไอเดียใหม่ๆ และต่อยอดแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ตลาด พร้อมเปิดทางสู่โอกาสใหม่ๆ ในเส้นทางอาชีพครีเอเตอร์อย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน LINE CREATORS สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทางบัญชีทางการ LINE Creators TH (LINE Creators TH Official Account) @linecreatorsth หรือสมัครเป็นครีเอเตอร์ได้ทันทีที่ creator.line.me