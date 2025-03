UIH เดินหน้าปลดล็อคขีดจำกัดองค์กรธุรกิจ ด้วย AI-Ready Provider for the Future of Business

กล่าวว่า ในปี 2568 UIH ตั้งเป้ารักษาความเป็นผู้นำในฐานะผู้ให้บริการ Digital Technology Service Provider ด้วยการขยายฐานลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ผ่านการยกระดับบริการด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการแบบครบวงจร ทั้งด้านเครือข่าย มัลติคลาวด์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปรับปรุงระบบแอปพลิเคชันให้ทันสมัย โดยเรามุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพของบริการและประสบการณ์ของลูกค้า ให้สามารถเดินหน้าทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ดิจิทัลและ AI ได้อย่างมั่นใจ ไร้กังวลในปีนี้ ธุรกิจทุกขนาดต่างเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน องค์กรต้องขับเคลื่อนการเติบโตผ่าน S-curve ใหม่ๆ ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เราเชื่อว่า AI จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการทั้งคน เทคโนโลยี และทรานส์ฟอร์มสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจ จะเห็นว่าเฉพาะ IDC คาดการณ์ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี AI ทั่วโลกจะมีมูลค่ากว่า 632 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐภายในปี 2571 เฉพาะ Generative AI (GenAI) เติบโต 59.2% ต่อปี สำหรับการสำรวจการใช้ AI ปีล่าสุดในประเทศไทย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( สพธอ.,ETDA) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. , NSTDA) พบว่าเป้าหมายการใช้ AI ในไทยจะใช้เพื่อบริหารจัดการภายในองค์กร 69.6% เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 59.8% และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์บริการ 56.8%กล่าวว่า UIH กำหนดกลยุทธ์ AI-Ready Provider for the Future of Business โดย UIH มีความพร้อมให้บริการ AI ครอบคลุม 4 เรื่องหลักได้แก่การเชื่อมต่ออัจฉริยะและปลอดภัย ขับเคลื่อนด้วย AI ยกระดับเครือข่ายและการเชื่อมต่อด้วยความสามารถของ AI เพื่อให้สามารถปรับตามเวิร์คโหลดได้อย่างชาญฉลาด เช่น SD-WAN ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และรองรับการจัดการทราฟฟิกอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการเชื่อมต่อคลาวด์อย่างปลอดภัยผ่านแนวคิด SASE (Secure Access Service Edge) ที่ผสานการตรวจจับภัยคุกคามด้วย AI และโครงสร้างสถาปัตยกรรม Zero Trust เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงจากทุกที่ ทุกเวลาโครงสร้างคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ที่พร้อมรองรับ AI ที่ปลอดภัย และออกแบบให้เหมาะกับมัลติคลาวด์ รองรับการประมวลผล AI ด้วยโซลูชันคลาวด์ที่ปรับแต่งมาเฉพาะ พร้อมรองรับสภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์ และมีการปกป้องเวิร์คโหลดและข้อมูล AI อย่างรอบด้าน ทั้งในด้านความปลอดภัยและความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดภายในประเทศไทยยกระดับการป้องกันด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมและโซลูชันแบบ Zero Trust พร้อมระบบตรวจจับและตอบสนองภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ด้วย AI รองรับการป้องกันและฟื้นตัวจากการโจมตี เช่น แรนซัมแวร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ด้วย Quantum Security และเสริมความแข็งแกร่งด้วยโซลูชันด้านความปลอดภัยสำหรับ AI (AI Security Solution) ป้องกันการใช้ AI อย่างไม่เหมาะสม และลดความเสี่ยงจากข้อมูลรั่วไหลหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาด พร้อมบริการ AI Governance ที่ช่วยองค์กรวางกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ AI อย่างปลอดภัย โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและจริยธรรมเรายกระดับระบบแอปพลิเคชันและโครงสร้างข้อมูลขององค์กรให้พร้อมสำหรับการทรานส์ฟอร์มด้วย AI อย่างแท้จริง ผ่านบริการ Modernized Application ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเวิร์คโหลด AI โดยเฉพาะ ผสานกับโซลูชัน Big Data และแพลตฟอร์ม Data Lakehouse สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมด้วยบริการ Agentic AI ที่สามารถพูดคุย รับข้อมูล วิเคราะห์ และตัดสินใจได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้องค์กรเปลี่ยนผ่านสู่การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้อย่างชาญฉลาดและแม่นยำ