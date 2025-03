กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม APT WTDC25-3, RDF-ASP และ RPM-ASP

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ 3 สำหรับโดยมีประธาน กสทช. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านโทรคมนาคมให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียม รวมไปถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลซึ่งถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเนื่องจากปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายเลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) นายประธานการประชุม APT WTDC-25ที่ปรึกษาประธาน กสทช. และรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมสำนักงาน กสทช. ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ITUโดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมฯ และทำหน้าที่ประธานการประชุม RDF-ASP ในครั้งนี้ และยังได้เข้าร่วมเป็น panelist ในช่วง Roundtable One ในหัวข้อ State of Digital Development and Trends Challenges and Opportunities โดยได้แลกเปลี่ยนกับ panelist จากหลากหลายประเทศ เกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาด้านดิจิทัลของไทยนอกจากนั้นในการประชุมดังกล่าวรองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. ได้เข้าร่วมจับมือเพื่อรับการแสดงความขอบคุณจากผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโทรคมนาคม (Telecommunication Development Bureau: BDT) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 6 ปี ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ ITU ในการจัดการประชุม Girls in ICT Day ซึ่งเป็นการประชุมที่ร่วมส่งเสริมบทบาทของเด็กและผู้หญิงในการนำ ICT ไปใช้ต่อยอดในการเรียนและประกอบอาชีพในอนาคตสำนักงาน กสทช. ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยรองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมฯ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักการพัฒนาโทรคมนาคม (Telecommunication Development Bureau: BDT) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่ง ประธานการประชุม RPM ในนามสำนักงาน กสทช. และในฐานะประเทศเจ้าภาพ การประชุมครั้งนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการจัดงานและความตั้งใจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่ส่งผลให้การประชุมในครั้งนี้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้