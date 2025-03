‘We Are Social’ ขยายธุรกิจสู่ไทย หลังรายงานเผยงบโฆษณานำโด่งในอาเซียน

ภัทรพงศ์ นิติการ กรรมการผู้จัดการ We Are Social ประเทศไทย กล่าวว่า แพลตฟอร์มโซเชียลมีวิวัฒนาการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่เป็นเพียงส่วนประกอบของภาพรวมบนโลกออนไลน์เท่านั้น กลุ่มคนที่หลงใหลในสิ่งที่พวกเค้าสนใจไม่ได้ยึดติดกับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งแต่ผู้คนเหล่านี้รวมตัวกันเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มคอมมูนิตี้ออนไลน์ ที่เชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์ที่แท้จริงในการแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสนใจ“ในฐานะเอเจนซีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยทีมงานผู้บุกเบิกและนักสร้างสรรค์นวัตกรรม เรากำลังมองหาลูกค้าที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนวงการมาร์เกตติ้งสู่อนาคต และสร้างสรรค์ไอเดียที่ไม่เพียงแค่ควรค่าแก่การพูดถึง แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเจนเนอเรชั่นถัดไป”ที่ผ่านมา We Are Social เติบโตอย่างก้าวกระโดด เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า ในฐานะเอเจนซีที่เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดีย และการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์ โดยนำความชำนาญเฉพาะด้านในกลุ่มวัฒนธรรมย่อย ไม่ว่าจะเป็นดนตรี เกม และเอนเตอร์เทนเมนต์ ตลอดจนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาตอบโจทย์ลูกค้าทั้งนี้ We Are Social ประเทศไทย ได้รวบรวมมืออาชีพของวงการมาร์เกตติ้งระดับมือรางวัล ไม่ว่าจะเป็น ครีเอทีฟ นักวางแผนกลยุทธ์ แพลนเนอร์ ทีมบริการลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มวัฒนธรรมย่อย ไปจนถึงทีมประชาสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นโชว์วิสัยทัศน์การสร้างผลลัพธ์เหนือระดับมาตรฐานให้กับลูกค้าผ่านแคมเปญครีเอทีฟที่ขับเคลื่อนด้วยโซเชียล เจาะลึกถึงแก่นของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละวัฒนธรรมย่อย (Subcultures) ด้วยความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมออนไลน์ของผู้บริโภค นอกจากนี้เรายังมุ่งขับเคลื่อนพลังของกลุ่มคอมมูนิตี้บนเมตาเวิร์สเพื่อสร้างมิติใหม่ในการสื่อสารและเปิดโอกาสให้แบรนด์สามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้งและไร้ขอบเขต