Apple เซ็ง AI ฟังผิด จาก Sixth เป็น Sex ทำสาวใหญ่ตกใจ

อีกเรื่องราวเรียกเสียงฮาแต่ทำให้โลกต้องกลับมาคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่หลายคนเริ่มใช้งานทุกวัน ล่าสุดหญิงชาวสกอตแลนด์วัย 66 ปีตกใจที่ระบบฝากข้อความบนไอโฟนแสดงข้อความผิดปกติจากศูนย์จำหน่ายรถยนต์ที่เธอรู้จัก โดยข้อความนั้นถามถึงชีวิตบนเตียงอย่างไม่เหมาะสม ผลจากระบบ AI ของ Apple ทำงานผิดพลาดอย่างไม่มีใครตั้งใจเรื่องราวสุดแปลกนี้เกิดขึ้นกับ "ลุยส์ ลิตเติลจอห์น" (Louise Littlejohn) หญิงชาวสกอตแลนด์ วัย 66 ปี ที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC ว่าได้รับข้อความแปลกๆ จากระบบถอดข้อความเสียงให้เป็นข้อความ (Visual Voicemail) ของ Apple ที่ใช้ AI โดยข้อความเสียงที่ได้รับนั้นส่งมาจากศูนย์รถยนต์ Lookers Land Rover ในเมืองมาเธอร์เวลล์ ซึ่งต้องการส่งหมายเชิญมาร่วมงานแสดงรถยนต์รุ่นใหม่เท่านั้นแต่เมื่อระบบ AI ของ Apple ทำการถอดความเสียงออกมาเป็นข้อความ สิ่งที่ปรากฏกลับกลายเป็นข้อความที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะข้อความนี้ถูกถอดอย่างผิดพลาด ไม่เพียงแต่เรียกเธอด้วยคำหยาบคายอย่าง “piece of s–t.” แต่ยังมีการถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวไม่เหมาะสมอีกด้วยว่า "if you've been able to have sex” จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดในตอนแรกว่านี่เป็นข้อความหลอกลวงหรือมิจฉาชีพแต่หลังจากที่สังเกตเห็นเบอร์โทรศัพท์ และจำได้ว่าเคยซื้อรถจากศูนย์นี้ ลุยส์จึงเข้าใจว่านี่เป็นความผิดพลาดของระบบ AI ไม่ใช่ความตั้งใจของทางศูนย์รถยนต์แต่อย่างใดศาสตราจารย์ปีเตอร์ เบลล์ (Peter Bell) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการพูดจากมหาวิทยาลัยเอดินเบิร์ก อธิบายว่า ปัจจัยหลายอย่างอาจทำให้ AI ถอดความผิดพลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นสำเนียงท้องถิ่น การพูดเร็ว หรือเสียงรบกวนรอบข้าง สอดคล้องกับที่ BBC ได้วิเคราะห์ว่า AI อาจจะได้ยินคำว่า "sixth of March" หรือ "วันที่ 6 มีนาคม" ผิดไปเป็นคำที่ไม่เหมาะสมแทนแม้จะตกใจในตอนแรก แต่หญิงรายนี้มองเห็นความตลกขบขันในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และพูดติดตลกว่าศูนย์รถยนต์กำลังพยายามขายรถ แต่กลับกลายเป็นส่งข้อความที่ไม่สุภาพโดยที่ไม่รู้ตัว "มันไม่ใช่ความผิดของพวกเขาเลย"เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้เทคโนโลยี AI จะก้าวหน้าไปมากแค่ไหน แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องที่อาจสร้างสถานการณ์น่าอึดอัดหรือความเข้าใจผิดก็ได้