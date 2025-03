ผู้ใช้มือถือ Galaxy S - Z ซีรีส์ เตรียมอัปเดต One UI 7 7 เม.ย.

โดย One UI 7 จะเริ่มทยอยเปิดให้อัปเดตในวันที่ 7 เมษายนนี้ ครอบคลุมตั้งแต่สมาร์ทโฟน Galaxy S24 series, Galaxy S24 FE, Galaxy S23 series, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold6 และ Z Flip6, Galaxy Z Fold5 และ Z Flip5, Galaxy Tab S10 series และ Galaxy Tab S9 seriesการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่เกิดขึ้นใน One UI 7 คือยกเครื่องการออกแบบที่เรียบง่าย นำเสนอประสบการณ์การใช้งานที่สมูธ ด้วยวิดเจ็ต One UI บนหน้าจอล็อกสกรีนที่ได้รับการออกแบบใหม่ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งอุปกรณ์ของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติและไร้รอยต่อมีการเพิ่ม Now Bar ช่วยมอบการอัปเดตแบบเรียลไทม์บนหน้าจอล็อกสกรีนที่เพิ่มความสะดวกสบาย แม้ระหว่างการวิ่งออกกำลังการตอนเช้าของคุณ ก็สามารถติดตามอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้ว่าเพลงที่กำลังเล่นอยู่ใน Galaxy Buds เป็นเพลงอะไรโดยไม่ขัดจังหวะการวิ่ง เพราะสามารถดูได้ผ่านหน้าจอล็อกสกรีนได้โดยไม่ต้องปลดล็อกโทรศัพท์นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์ AI ไม่ว่าจะเป็น AI Select ช่วยลดขั้นตอนในการสลับแอปพลิเค ช่วยแนะนำการใช้เครื่องมือต่างๆ เครื่องมือ Writing Assist[4] ที่ช่วยให้ผู้ใช้สรุปหรือจัดรูปแบบได้แบบมือโปร Drawing Assist แค่ป้อน prompt ในรูปแบบข้อความ รูปภาพ และภาพวาดด้าน Audio Eraser ทำให้การแก้ไขงานขั้นสูงเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน โดยสามารถแยกประเภทเสียงและลบเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ในวิดีโอได้อย่างง่ายดาย และ Google Gemini ที่สามารถกดปุ่มด้านข้างค้างไว้แล้วพูดว่า "ค้นหาร้านอาหารอิตาเลียนที่มีที่นั่งกลางแจ้งสำหรับสัตว์เลี้ยงใกล้ฉัน" เท่านี้ Gemini ก็จะแสดงคำแนะนำขึ้นมาในอินเทอร์เฟซเดียวกันอย่างไร้รอยต่อ