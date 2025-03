เน็ตไทยแรงติดท็อป 10 โลก 'ดีอี' ลุยยกระดับโครงสร้างดิจิทัล

รายงานล่าสุดจาก Digital 2025 โดย We Are Social เปิดเผยข้อมูลสำคัญเมื่อเดือน ก.พ.68 ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยคว้าอันดับที่ 8 ของโลก ด้านความเร็วในการดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตประจำที่ หรือเน็ตบ้าน สะท้อนการพัฒนาด้านดิจิทัลที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระบุว่า กระทรวงดีอีตั้งเป้าหมายชัดเจน เดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงได้ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ สอดคล้องกับนโยบายการสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัลทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงดีอี จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เดินหน้าโครงการเน็ตสาธารณะ (เน็ตประชารัฐเดิม) ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่หมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) จำนวนกว่า 24,700 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนบริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐานและมีศักยภาพทางพาณิชย์ต่ำ โดยจัดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะแบบไร้สาย หรือ Free Wi-Fi หมู่บ้านละ 1 จุด ให้ประชาชนสามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายความสำเร็จนี้ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลกด้วยการคว้ารางวัลด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้สหประชาชาติ ท่ามกลางผู้เข้าแข่งขันจากกว่า 90 โครงการทั่วโลก"รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมขยายโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ กระทรวงดีอี เร่งผลักดันนโยบายเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การขยายโครงข่ายครั้งนี้ดำเนินผ่านโครงการสำคัญ เช่น ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หนึ่งอำเภอ หนึ่งคนไอที และโครงการ Learn to Earn ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา การเข้าถึงสาธารณสุข และเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งนี้ยังช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในยุคดิจิทัล" นายประเสริฐ กล่าวกล่าวว่า ยังคงให้บริการ Free Wi-Fi ต่อเนื่อง ล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนใช้งานพุ่งแตะ 13.6 ล้านคน ขณะที่เดือน ม.ค.68 พบว่ามีการใช้บริการสูงถึง 16.8 ล้านครั้ง โดยบีดีอีมีแผนปรับเพิ่มความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้งานของประชาชน ขณะเดียวกัน กระทรวงดีอี เร่งขยายโครงข่าย เคเบิลใยแก้วนำแสง จากโครงการเน็ตประชารัฐ ไปยังโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสุขศาลาพระราชทาน ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คาดว่าการขยายโครงข่ายครั้งนี้จะครอบคลุมกว่า 1,600 แห่งทั่วประเทศ รองรับความเร็วได้สูงสุดถึง 1 Gbps