ไทยพร้อมรับ AI เปิดตัวเทคโนโลยีพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ของ World

ด้วยความร่วมมือกับ Thailand International Digital Business & Finance Centre (TIDC) บริการ World’s Proof of Human จะเปิดให้บริการใน 3 จุดทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นเฟสแรกของการเปิดการให้บริการในประเทศไทย เทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของการหลอกลวงทางออนไลน์ อาชญากรรมจาก Deepfake และการปลอมแปลงตัวตน ซึ่งในปี 2567 มีความพยายามหลอกลวงออนไลน์ในประเทศไทยกว่า 168 ล้านครั้ง มากกว่าปีก่อนหน้าถึงสองเท่า ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการใช้ AI ในการสร้างตัวตนปลอมและหลอกลวงเมื่อ AI ก้าวหน้าขึ้น การแยกแยะระหว่างมนุษย์จริงกับบ็อตบนโลกออนไลน์กลายเป็นความท้าทายที่สำคัญระดับโลก ประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยในช่วง 13 เดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยสูญเสียเงินกว่า 42,000 ล้านบาท (1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากการฉ้อโกงทางออนไลน์ ซึ่งใช้ Deepfake และเทคนิคปลอมแปลงตัวตนผ่าน AIต่างจากวิธีการยืนยันตัวตนแบบเดิมที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เทคโนโลยีพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ของ World ถูกออกแบบมาเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้เป็นมนุษย์จริง โดยไม่ต้องเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว วิธีนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวกับกิจกรรมออนไลน์ของตน สร้างมาตรฐานใหม่ที่ผสานทั้งความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวWai Man Raymond Chu, กรรมการบริหาร ของ TIDC กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้บริการดิจิทัลมากที่สุดในโลก โดยมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียมากกว่า 52 ล้านคน และกำลังมีการพึ่งพาบริการในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่เทรนด์ดังกล่าวย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยง ทำให้การมีเครื่องมือที่จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นโดยการแยกแยะระหว่างมนุษย์จริงกับบ็อต หรือการฉ้อโกงที่ดำเนินการโดย AI นั้นมีความสำคัญกว่าที่เคย ด้วยความร่วมมือกับ World เรากำลังนำเสนอโซลูชัน ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก ซึ่งช่วยให้บุคคลสามารถใช้ประโยชน์บนโลกดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ พร้อมทั้งเสริมให้ประเทศไทยยังคงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมดิจิทัลที่ปลอดภัยอีกด้วย”การเปิดตัวบริการ “proof of human” ของ World ในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจอันยิ่งใหญ่เพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัย ครอบคลุม และให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถยืนยัน ว่าเป็นมนุษย์จริง โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว World ตั้งเป้าที่จะมีส่วนช่วยให้คนไทยได้ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ และควบคุมตัวตนออนไลน์ของตนเองได้ดียิ่งขึ้นบริการของ World ต่างจากวิธีการยืนยันตัวตนแบบดั้งเดิม ที่ผู้ใช้บริการมักต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ในขณะที่ World ไม่ต้องการข้อมูลเหล่านั้น แต่ใช้เทคนิคการเข้ารหัสขั้นสูงเพื่อตรวจสอบความเป็นมนุษย์ ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถรักษาความเป็นส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์ ขณะเดียวกันก็ยังได้รับความปลอดภัยทางดิจิทัลที่ดียิ่งขึ้นให้คุณสามารถยืนยันว่าตัวเองเป็นมนุษย์จริงได้ โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวป้องกัน การปลอมแปลงตัวตนโดย AI และการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลออกแบบมาเพื่อ ปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ และป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดนอกจากช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ในการยืนยันความเป็นมนุษย์แบบดิจิทัลที่ปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกงที่ขับเคลื่อนโดย AI แล้ว World ยังมุ่งเน้นส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอีกด้วย ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Mini Apps กว่า 100 รายการ ที่เปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เข้าถึงเนื้อหาด้านการศึกษา เล่นเกม สร้างโพล และจัดตั้งชุมชนออนไลน์ นอกจากนี้ World ยังให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ยืนยันความเป็นมนุษย์ในประเทศไทย ด้วยโทเคน Worldcoin (WLD) ซึ่งสามารถเคลมโทเคนได้ทุกเดือนตลอดระยะเวลาหนึ่งปีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ชาวไทยสามารถไปยัง 3 จุดให้บริการที่กำหนดในกรุงเทพฯ ได้แก่ 1) World Flagship ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้า EmSphere 2) ศูนย์บริการ NT แจ้งวัฒนะ และ 3) ศูนย์บริการ NT ปทุมวัน เพื่อสมัครใช้บริการของ World และในอนาคตจะมีการขยายจุดให้บริการเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น“เราตื่นเต้นที่ได้นำเทคโนโลยีการยืนยันความเป็นมนุษย์ระดับโลกมาสู่ประเทศไทยที่การหลอกลวงที่ขับเคลื่อนโดย AI และความท้าทายในการระบุตัวตนออนไลน์ถือเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น ภารกิจของเราคือการพัฒนาโซลูชันที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก ซึ่งช่วยให้ผู้คนสามารถยืนยันได้ว่าเป็นมนุษย์จริง โดยไม่ต้องมีการเปิดเผยตัวตนของผู้ใช้ นี่ถือเป็นก้าวสำคัญสู่อนาคตของโลกดิจิทัลที่น่าเชื่อถือและครอบคลุมมากขึ้นสำหรับประเทศไทย” Thiri Myint ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Tools For Humanity กล่าวดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ World และค้นหาจุดให้บริการใกล้คุณได้ที่: https://world.org/find-orb