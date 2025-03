TikTok หนุนผู้ปกครองสร้างพฤติกรรมการใช้ดิจิทัลอย่างสมดุล

ทุกวันนี้ กลุ่มผู้ใช้เยาวชนทั่วโลกเข้ามายัง TikTok เพื่อแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ พูดคุยร่วมกับเพื่อนๆ และเรียนรู้สิ่งใหม่ เราจึงพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งที่สุดและตั้งเป็นค่าเริ่มต้นให้บัญชีของพวกเขา เพื่อให้มั่นใจว่าทุกๆ คนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี พร้อมสร้างความสบายใจให้ผู้ปกครองควบคู่ไปด้วยตัวอย่างความสำเร็จจาก #LearnOnTikTok ที่จุดประกายให้เยาวชนหันมาสนใจเรื่องรอบตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรณีวิทยาหรือโบราณคดี นับตั้งแต่เปิดตัวฟีด STEM ที่รวบรวมคลิปสนุกๆ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ พบว่ามีเยาวชนหลายล้านคนเข้ามาชมทุกสัปดาห์ และวันนี้ TikTok เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ให้ผู้ปกครองสามารถปรับแต่งบัญชีของผู้ใช้กลุ่มนี้ได้มากขึ้น พร้อมเพิ่มฟีเจอร์ที่ช่วยปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ดิจิทัลอย่างสมดุลโดยความสามารถของ Family Pairing ที่ปรับปรุงใหม่นี้จะเปิดทางให้ผู้ปกครอง สามารถเปิดใช้งานฟีด STEM ขึ้นอีกครั้ง หากถูกปิดใช้งานไปก่อนหน้า โดยปัจจุบันฟีด STEM เปิดให้บริการแล้วครอบคลุมกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และมีเยาวชนหลายล้านคนใช้งานทุกสัปดาห์จนถึงการตั้งค่าจำกัดเวลาหน้าจอรายวันแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองสามารถเลือกที่จะจำกัดเวลาหน้าจอการใช้งาน TikTok ของลูกๆ ไว้ที่ 30 นาที ในช่วงวันธรรมดา แต่จะนานขึ้นเล็กน้อยในวันหยุดสุดสัปดาห์ และเมื่อถึงเวลาจำกัดที่ผู้ปกครองตั้งไว้ จะสามารถใช้ TikTok ได้ก็ต่อเมื่อผู้ปกครองแชร์รหัสผ่านให้เท่านั้นแม้ผู้ปกครองจะไม่ได้กำหนดการตั้งค่าไว้ แต่สำหรับผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับการตั้งค่าเวลาหน้าจอรายวันไว้ที่ 60 นาที เป็นค่าเริ่มต้น หากเผลอตั้งค่าบัญชี TikTok เป็นสาธารณะ ผู้ปกครองสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นแบบส่วนตัวได้ขณะเดียวกัน ยังปลูกฝังพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลที่ดีต่อสุขภาพในกลุ่มเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญ TikTok จึงได้พิจารณาแนวทางใหม่เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้พักผ่อนเพียงพอในช่วงเวลากลางคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี เพื่อส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพTikTok ได้เปิดตัวฟีเจอร์ "Wind Down" ซึ่งจะแจ้งเตือนบนหน้า For your feed หลังจากเวลา 22.00 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้เยาวชนได้ผ่อนคลายจากเสียงเพลง และลดการใช้งานแอปพลิเคชันช่วงเวลาก่อนนอน หากพวกเขายังเลือกใช้งานต่อจะมีการแจ้งเตือนครั้งที่สอง โดยปรากโในตำแหน่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ ที่ระบบจะไม่ส่งการแจ้งเตือนแบบพุชให้ผู้ใช้กลุ่มนี้ในช่วงเวลากลางคืนในประเทศที่ได้มีการทดลองใช้ระบบนี้ พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ตัดสินใจเปิดการแจ้งเตือนนี้ไว้ สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักรู้ในการสร้างพฤติกรรมการใช้งานสื่อดิจิทัลที่สมดุล และในอีกไม่กี่สัปดาห์ เราจะทดสอบการเพิ่มแบบฝึกสมาธิลงในการแจ้งเตือน Wind Down ด้วย เนื่องจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการทำสมาธิอย่างมีสติสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับได้