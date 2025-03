Lenovo โหมไฟ "Aura" จับตา AI เปลี่ยนเกม PC  (Cyber Weekend)

เกร็กกอรี่ เบห์ (Gregory Beh) หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเลอโนโว (Lenovo) เชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ในอนาคต โดยนอกจากจะดูว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและการจัดการพลังงานที่เหนือชั้นมากขึ้นขนาดไหน แต่ AI จะเป็นคีย์แฟคเตอร์ที่ผู้บริโภคจะพิจารณาเป็นพิเศษเมื่อต้องเลือกคอมพิวเตอร์มาใช้งานสักตัวขณะที่ เควิน เบค (Kevin Beck) นักเทคโนโลยีอาวุโส กลุ่มอุปกรณ์อัจฉริยะของ Lenovo ชี้ว่าโลกเราอยู่ในช่วงเริ่มต้นของยุค AI PC และไอเดียที่อาจดูเป็นไปไม่ได้ในวันนี้ อาจกลายเป็นความจริงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพราะ AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราทำงาน ใช้ชีวิต และเลือกซื้อเทคโนโลยี โดยอีกไม่นาน AI PC จะกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ทุกคนต้องมีสิ่งที่ผู้บริหาร Lenovo พูดนั้นสอดคล้องกัน ก่อนหน้านี้ "หยาง หยวนชิง" (Yang Yuanqing) ซีอีโอ Lenovo คาดการณ์ว่า PC ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะคิดเป็น 25% ของยอดขาย Lenovo ภายในปี 2025 และจะพุ่งขึ้นถึง 80% ในปี 2027 ซึ่งเมื่อหันไปดูตัวเลขจากบริษัทวิจัยไอดีซี (IDC) ก็สรุปได้ว่า AI PC จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอีก 3-4 ปีข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปที่สามารถปรับแต่งการทำงานให้เหมาะกับผู้ใช้ได้โดยอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์ที่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้เจ้าของทำงานได้เร็วขึ้น หรือแม้แต่ช่วยจัดการพลังงานให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานขึ้น ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทำให้ Lenovo เชื่อมั่นว่า AI PC จะเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในอนาคต เพราะ PC ยุคหน้าจะมีเทคโนโลยีที่เข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริงหนึ่งในผลผลิตของ Lenovo ที่ออกสู่ตลาดช่วงปีนี้จึงงอกเงยออกมาในรูป Aura Edition AI PC คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซีรีส์ใหม่แบตเตอรี่สะใจ 34 ชั่วโมง ที่ออกแบบบนความร่วมมือกับอินเทล (Intel) และไมโครซอฟท์ (Microsoft) โดยทั้ง 3 แบรนด์ได้รวมพลังสร้างแบรนด์ Aura เพื่อเป็นทางเลือกให้กับตลาดในวันที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ต่างลงมือเร่งพัฒนาเทคโนโลยี AI สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากมาย ซึ่งไม่เพียง Aura ต้นสังกัดอย่าง Lenovo เองก็กำลังเตรียมออก AI PC หลายรูปแบบออกมาสู่ตลาด เพราะ Yang Yuanqing ยอมรับแล้วว่า Lenovo ได้รวมเทคโนโลยี AI ดาวรุ่งอย่างดีปซีค (DeepSeek) เข้ากับผลิตภัณฑ์หลักทั้ง PC และแท็บเล็ตตระกูลอื่นเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Aura หรือไม่ใช่ สิ่งที่แน่นอนคือการโหมไฟ AI PC นั้นมีความหมายสูงมากกับ Lenovo เพราะที่ผ่านมา Lenovo โชว์ผลประกอบการสุดเซอร์ไพรส์ในไตรมาสที่ 3 ด้วยรายได้พุ่งขึ้น 20% สู่ 18,800 ล้านดอลลาร์ แซงคำคาดการณ์ของตลาดด้วยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า แตะ 693 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 367.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเมื่อความสำเร็จนี้ขับเคลื่อนโดยความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเซิร์ฟเวอร์ AI และอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-powered devices) ดังนั้น Lenovo จึงมีเดิมพันครั้งสำคัญ ที่จะต้องรักษาฐานตลาดเอาไว้ให้ได้ ร่วมกับการเข้าถึงตลาดใหม่ เนื่องจาก Lenovo มีสัดส่วนตลาดประมาณ 20-25% ของคอมพิวเตอร์ PC ทั่วโลก ซึ่งหมายความว่ายังมี 75% ของตลาดที่ไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Lenovo มาใช้งานKevin Beck เล่าว่า Aura Edition AI PC มีจุดเริ่มต้นโครงการด้วยการทำวิจัยและสำรวจความเห็นของผู้ใช้กว่า 10,000 คน เพื่อค้นหาว่าผู้ใช้ให้คุณค่ากับอะไรในประสบการณ์การใช้งานพีซี การสำรวจนี้เกิดขึ้นหลังจากพบว่าหลายฟีเจอร์ที่พัฒนาขึ้นมาไม่เคยถูกค้นพบหรือใช้งานโดยผู้ใช้ จึงเกิดคำถามเรื่องความคุ้มค่ากับเวลาและเงินที่ลงทุนไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากการศึกษาอย่างจริงจัง โปรเจ็กต์นี้จึงเกิดเป็น Aura Edition AI PC ที่นำเสนอประสบการณ์ AI ล้ำสมัยบนฮาร์ดแวร์ระดับพรีเมียม โดยเป็น Copilot+ AI PC ที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra รุ่นล่าสุด รองรับงาน AI ขั้นสูงที่เน้นความเป็นส่วนตัว ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย สามารถประมวลผลได้สูงสุด 45 ล้านล้านคำสั่งต่อวินาทีความเด่นของ Aura ยังอยู่ที่การเป็นผลงานการพัฒนาร่วมกันของ Lenovo และ Intel ที่จับมือกันเหนียวแน่น ณ ห้องปฏิบัติการ Yamato Lab โดยแล็ปนี้เป็นพื้นที่จัดการประชุม การทำเวิร์กช็อป การทดลองติดตั้งและแก้ปัญหา รวมถึงการทดสอบความเสถียรของเครื่องแบบมาราธอนติดกันหลายคืน ซึ่งล่าสุด ผลงานของแล็ปนี้ถูกกระจายไปใช้งานในสินค้าตระกูล Aura หลายรุ่น ทั้งในกลุ่มธุรกิจ (Commercial) ได้แก่ ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition, ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition, ThinkPad X9 14” Aura Edition, ThinkPad X9 15” Aura Edition และกลุ่มผู้บริโภค (Consumer) ได้แก่ Yoga Slim 7i Aura Edition (15”, 9), Yoga Slim 7i Aura Edition (14”, 9) และ Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”, 10)ฟีเจอร์ AI อัจฉริยะที่ Lenovo พัฒนาร่วมกับ Intel ที่แล็ปนี้แบ่งได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ Smart Modes หรือโหมดอัจฉริยะ ที่ปรับแต่งตามการใช้งาน ได้แก่ โหมด Shield ที่เน้นปกป้องความเป็นส่วนตัว มีฟีเจอร์แจ้งเตือนความเป็นส่วนตัว, Privacy Guard และ VPN อัตโนมัติ, โหมด Attention ที่บล็อกเว็บไซต์ที่ทำให้เสียสมาธิได้, โหมด Collaboration ที่เพิ่มคุณภาพวิดีโอคอล เช่น ปรับแสงอัตโนมัติ, Virtual Presenter, Background Blur, โหมด Wellness เน้นส่งเสริมสุขภาพ สามารถแจ้งเตือนท่าทางการนั่ง, เตือนให้พักสายตา และโหมด Power Mode ที่ตั้งค่าเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้พลังงานได้ง่ายส่วนที่ 2 คือ Smart Share การแชร์รูปภาพอัจฉริยะที่ใช้ AI Virtual Sensor ทำให้ผู้ใช้สามารถแตะสมาร์ทโฟนที่รองรับบนขอบหน้าจอคอมพิวเตอร์ Aura เพื่อส่งไฟล์แบบไม่ต้องต่อสาย USB หรือส่งขึ้นคลาวด์ ฟีเจอร์นี้รองรับทั้ง iOS และ Androidส่วนที่ 3 คือ Smart Care ส่วนดูแลเครื่องที่ยกระดับความสะดวก ทั้งการให้บริการ Premier Support Plus เน้นช่วยเหลือ 24/7 และสามารถติดต่อวิศวกร Lenovo ผ่านกล้อง หรือแชทได้ในภาพรวม Aura เป็น AI PC ที่ตรงกับนิยามของ Lenovo นั่นคือเป็นพีซีที่ครบด้วย 5 องค์ประกอบ ทั้งระบบประมวลผลแบบผสมผสาน (CPU/GPU/NPU), มีระบบเอเจนท์ในเครื่อง, มีการปกป้องความเป็นส่วนตัว, มีฐานความรู้ส่วนบุคคล และความเข้ากันได้กับระบบนิเวศ AIเมื่อถามว่า Copilot ของ Microsoft มีความแข็งแกร่งเหนือค่ายอื่นอย่างไรจึงถูกเลือกให้เป็นแกนของ Aura นักเทคโนโลยีอย่าง Beck อธิบายว่าคอมพิวเตอร์ในกลุ่ม "Aura Edition" เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกลุ่ม Copilot Plus PC โดยถูกจัดให้อยู่ในระดับพรีเมียม และเป็นเพียงส่วนหนึ่งของนิยาม AI PC ที่ Lenovo กำหนดไว้กว้างกว่า ซึ่งแปลว่า Lenovo ได้ทำงานร่วมกับ Microsoft เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ Aura มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ Copilot+ และ Lenovo ก็มีโน้ตบุ๊กรุ่นเดียวกันให้เลือกทั้งที่เป็นโปรเซสเซอร์ AMD, Intel และ Qualcomm ซึ่งทั้งหมดมีการทำงานกับ Microsoft เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ Copilot+ เช่นกันBeck ชี้ว่าอนาคตของรูปแบบคอมพิวเตอร์ PC จะถูกกำหนดโดยทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ แต่จะต้องมีกรณีการใช้งานที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีพับและม้วนหน้าจอ ซึ่งแม้จะน่าสนใจ แต่ Beck มองว่าจะต้องมีประโยชน์มากกว่าแค่ประหยัดพื้นที่ในกระเป๋า เช่น ความสามารถวางได้หลายรูปแบบและแบ่งหน้าจอได้ ซึ่งในขณะที่ตลาดสมาร์ทโฟนจอพับได้จะยังไม่ลงตัวว่ารูปแบบฝาพับดั้งเดิมหรือพับด้านข้างจะดีกว่ากัน แต่ตลาด PC มักจะลงเอยที่รูปแบบเดียวในที่สุดAura ยังเด่นเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) ทั้งการใช้วัสดุรีไซเคิล เช่น คาร์บอนไฟเบอร์, แมกนีเซียม, อะลูมิเนียม บนบรรจุภัณฑ์ปลอดพลาสติก ทำจากไม้ไผ่และอ้อย โดยรุ่น Yoga Slim 7i Aura Edition ผ่านการรับรองการเป็นกลางทางคาร์บอน ขณะที่ ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition ได้รับรองเรื่องประหยัดพลังงานยาสึมิจิ สึคาโมโตะ (Yasumichi Tsukamoto) รองประธานฝ่ายพัฒนาโซลูชันผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ศูนย์ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ กลุ่มอุปกรณ์อัจฉริยะ เลอโนโว อธิบายว่าหนึ่งในการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ที่สำคัญของ Aura คือการเน้นที่ระบบระบายความร้อน "Flex Cooling Gen 2" โดยการถอดฐานเครื่องออกเพื่อให้อากาศไหลผ่านทั้งด้านหน้าและด้านหลัง นอกจากนี้ บานพับของเครื่องยังมีการออกแบบใหม่ทั้งหมด ลดขนาดจาก 5.5 มม. เหลือ 3.5 มม. เพื่อสร้างช่องว่างให้อากาศไหลผ่านได้ดีขึ้นไม่เพียงระบายอากาศได้ดี แบตเตอรี่ของ Aura ยังถูกชูว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 34 ชั่วโมง ผลจากความหนาแน่นของแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นทำให้สามารถเก็บพลังงานได้มากขึ้นในพื้นที่เท่าเดิมGregory Beh ไม่ปฏิเสธว่าตัวเลขอายุแบตเตอรี่ 34 ชั่วโมงนี้อาจถูกมองว่าไม่สามารถเกิดขึ้นในการใช้งานจริง แต่ยืนยันว่าสถิตินี้อ้างอิงจากการใช้งานเล่นวิดีโอในเครื่องที่ความสว่าง 150 นิต ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ทำให้สามารถเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาดได้อย่างยุติธรรม นอกจากนี้ นวัตกรรมของโน้ตบุ๊ก Yoga รุ่นล่าสุดมาพร้อมกับการออกแบบชิป SOC ที่รวมเอา CPU, GPU และ NPU ไว้ในแพ็คเกจเดียวกัน ช่วยประหยัดพื้นที่ภายในเครื่องอย่างมาก ซึ่งพื้นที่ที่ประหยัดได้นี้ถูกนำไปใช้เพิ่มความจุของแบตเตอรี่ ทำให้ผลิตภัณฑ์ Yoga ทุกรุ่นมีแบตเตอรี่ความจุอย่างน้อย 70 วัตต์ชั่วโมง ซึ่งถือว่าไม่เคยมีมาก่อนในวงการไม่เพียงแบตเตอรี่ Beh ยังชี้ว่าคอมพิวเตอร์ Lenovo Aura ทุกรุ่นจะมาพร้อม Lenovo AI Now ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ที่เปิดทางให้ผู้ใช้ทำงานง่ายขึ้นบนพีซี Lenovo ทั้งการหาคำตอบจากแหล่งข้อมูลที่เก็บในเครื่อง การค้นหาเอกสาร และการควบคุมเครื่อง ขณะเดียวกันก็มี Creator Zone เครื่องมือสร้างงานเพื่อเหล่าครีเอเตอร์ ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เรียกว่าถูกรวมอยู่ในแพ็คเกจ Lenovo Aura โดยไม่มีการเก็บค่าสมัครสมาชิกที่สุดแล้ว ทอม บัตเลอร์ (Tom Butler) ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายผลิตภัณฑ์และพอร์ตโฟลิโอเชิงพาณิชย์ทั่วโลกของเลอโนโว มั่นใจว่าความพิเศษเอ็กซ์คลูซีพใน Aura จะเป็นปรากฏการณ์ โดยเฉพาะด้านการใช้งานส่วนตัว การทำงาน และการป้องกันความปลอดภัยได้ไม่ว่าจะใช้งานจากที่ไหนในโลก โดย Lenovo ต้องการดึงดูดผู้ใช้อีก 2 ใน 3 ที่ไม่ได้ใช้งาน Thinkpad ให้เข้ามาใช้งาน บนเป้าหมายให้ Lenovo เป็นผู้นำในการนำพา AI ที่ฉลาดขึ้น มาสู่ผู้ใช้ทุกคน.