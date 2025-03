TrueID TV Gen3 กล่องทีวี AI พร้อมเน็ตบ้านทรู ออนไลน์ เริ่มต้นเดือนละ 799 บาท

ทรูออนไลน์ มาพร้อมกล่องทีวี AI อัจฉริยะ TrueID TV Gen3 ที่เปลี่ยนบ้านให้เป็นสมาร์ทโฮม ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันในบ้าน กับฟีเจอร์ AI อัจฉริยะ พร้อม NEW AI CHIPSET ภาพคมชัดระดับ 4K HDR ไหลลื่น ไม่สะดุด สนุกกับ AI Games แค่ขยับก็เล่นได้ ไม่ต้องใช้รีโมต จอยสติ๊ก มี AI Fitness รวมคลาสฟิตเนสกว่า 300 คลาส ใช้ AI นับแคล และให้คะแนนแบบเรียลไทม์ เหมือนมีเทรนเนอร์ส่วนตัว สุขกับการร้องคาราโอเกะแบบ Exclusive เพลงฮิตจากแกรมมี่จากแอปเพลิน และมี Google Assistant สั่งการด้วยเสียงภาษาไทย พร้อมจัดเต็มความบันเทิง คอนเทนต์จากทรูไอดี แบบครบครัน ให้ทั้งบ้านสุขสนุกได้ทุกเจนนายสกลพร หาญชาญเลิศ หัวหน้าสายงานโพสต์เพย์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดสมาร์ทโฮมในประเทศไทย โดยคาดว่ามูลค่าตลาดจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 18-20% ในช่วงปี 2023-2027 ทรูออนไลน์ในฐานะผู้นำนวัตกรรมเน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับ 1 ยังคงสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ตอบสนองและเข้าใจความต้องการของมนุษย์ Human technology เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีและตอบโจทย์การใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด Your Everyday Connect Techล่าสุด แนะนำนวัตกรรมใหม่ที่ทุกบ้านต้องมีกับกล่อง TrueID TV Gen3 กล่องแอนดรอยด์ทีวี AI อัจฉริยะกับฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำ สอดรับการใช้ชีวิตของคนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น AI Chipset ใหม่ล่าสุดที่ให้ภาพคมชัดระดับ 4K HDR ไหลลื่น ไม่มีสะดุด มี AI Games ที่เล่นได้ง่ายๆ เพียงขยับตัว โดยไม่ต้องใช้รีโมตหรือจอยสติ๊ก สำหรับสายสุขภาพ AI Fitness มาพร้อมคลาสออกกำลังกายกว่า 300 คลาส ใช้ AI นับแคลอรี พร้อมให้คะแนนท่าทางแบบเรียลไทม์ เสมือนมีเทรนเนอร์ส่วนตัวอยู่ที่บ้านด้านความบันเทิง รวบรวมเพลงฮิตคาราโอเกะจากแกรมมี่ให้ร้องกันแบบ Exclusive ผ่านแอปเพลิน และยังสามารถสั่งการด้วยเสียงภาษาไทย ทั้งง่ายและสะดวกผ่าน Google Assistant นอกจากนี้ TrueID TV Gen3 ยังให้ทุกคนในบ้านเพลิดเพลินกับคอนเทนต์ระดับโลก ผ่านแอป TrueVisions NOW และ TrueID สนุกครบจบในเครื่องเดียว เติมเต็มความสุขและความอัจฉริยะของชีวิตสมาร์ทโฮมคุ้มสุด ล้ำสุด ที่ทรูที่เดียว รวมทุกความอัจฉริยะภายในบ้าน ราคาเริ่มต้นเพียง 799 บาทต่อเดือน- แพกเกจ 500Mbps./500Mbps.- กล่อง TrueID TV Gen3- กล้อง AI CCTV กล้องวงจรปิด AI อัจฉริยะ (เมื่อชำระค่าแรกเข้า)ทรูไอดี (TrueID) หนึ่งในผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจรของไทยและผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพลย์ชั้นนำ ด้วยคอนเซ็ปต์ The Next World Class Smart Entertainment เดินหน้ามอบประสบการณ์ความสุขกับคอนเทนต์บันเทิงที่หลากหลาย ให้เอ็นจอยได้ทุกวัน ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ วาไรตี้ กีฬาระดับโลก ช่องฟรีทีวี ครบทุกความบันเทิง เพื่อทุกคนรับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และกล่องแอนดรอยด์บ็อกซ์อย่างกล่อง TrueID TVPlern Application เพลิดเพลินกับการร้องคาราโอเกะ รับชมมิวสิกวิดีโอ และฟังเพลงผ่านมิวสิกสตรีมมิ่ง ได้ครบในที่เดียว บน TrueID Box รวมเพลงจากจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และค่ายเพลงชั้นนำในประเทศไทย โดยมีเพลงฮิต เพลงดังรวมไว้กว่า 100,000 เพลง รวมถึงเพลงคาราโอเกะจากจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ไว้มากที่สุดกว่า 15,000 เพลง มีการอัปเดตเพลงใหม่อย่างต่อเนื่องทุกเดือน สนุกไปกับเพลงหลากหลายแนว เช่น เพลงป็อป เพลงสตริง เพลงร็อก เพลงลูกทุ่ง เพลงไทยยุค 90s และเพลงประกอบละครดังช่อง GMM25, ONE31 เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่อย่างแท้จริง รวมถึงทางแอป Plern ยังมีสิทธิพิเศษด้าน Music Privilege ไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ต บัตรแฟนมีต และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟอีกมากมายให้ได้ร่วมสนุกทดลองร้องเพลงฟรี และสนุกกับประสบการณ์ความบันเทิงทางดนตรีที่ครบวงจร เฉพาะลูกค้าเน็ตบ้านทรูเท่านั้นพบโปรเน็ตบ้าน ที่ตอบโจทย์ทุกคนในบ้าน ครบครันด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะ พร้อมสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย เริ่มเพียง 599 บาท สนใจสมัครได้ที่ทรูช็อป ดีแทคช็อปทุกสาขา และตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศ หรือโทร.0-2700-8000 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://true.th/true-online/promotion/trueid-tv-gen3