ทรู-ทรูมันนี่มอบเงิน 3.5 แสน สร้าง Autism Digital Learning Center มูลนิธิออทิสติกไทย ต่อเนื่องปีที่ 2

เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล สร้าง "พื้นที่แห่งการเรียนรู้และเติมเต็มศักยภาพ" สำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัว ภายใต้แนวทางการเรียนรู้แบบ Child-Centric ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น Autistic Application เสริมพัฒนาการ VR & Content VR ฝึกทักษะจำเป็น และ True Click Life พัฒนาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ศูนย์ยังเป็นพื้นที่อบรมผู้ปกครองในการใช้ Screening Tool for Person with Special Needs (STS) แพลตฟอร์มที่ทรูและมูลนิธิฯ พัฒนาขึ้นเพื่อคัดกรองและเชื่อมต่อบุคคลออทิสติกและกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษกับสวัสดิการรัฐ ตลอดจนอบรมทักษะดิจิทัล สร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ณ มูลนิธิออทิสติกไทย ถ.ราชพฤกษ์ทั้งนี้ มูลนิธิออทิสติกไทยประสบความสำเร็จในการจัดตั้ง Autism Digital Learning Center แล้ว 2 แห่งในกรุงเทพฯ ได้แก่ มูลนิธิออทิสติกไทย (ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน) และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) (ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย) โดยมูลนิธิฯ มีเป้าหมายขยายศูนย์การเรียนรู้สู่ 20 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมจัดจ้าง ICT Talent ดูแลศูนย์ และอบรมครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง เพื่อเพิ่มทักษะโอกาสทางการศึกษาให้บุคคลออทิสติก รวมถึงยังเชิญชาวลูกค้าทรูและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคทุนทรัพย์ได้ตลอดทั้งปี ผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ต เพียงระบุจำนวนเงินที่ต้องการได้โดยไม่ถูกหักค่าใช้จ่ายใดๆ