“ไปรษณีย์ไทย” คว้ารางวัลแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียจาก THAILAND SOCIAL AWARDS 3 ปีซ้อน!ตอกย้ำความเป็นเพื่อนผู้ใกล้ชิดที่อยู่เคียงข้างทุกความสำเร็จของคนไทยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คว้ารางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA สาขา Logistics แบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียกลุ่มธุรกิจขนส่งติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำความแข็งแกร่งในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย และการเป็นแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างคนไทยทุกความสำเร็จในทุกช่วงเวลา ในงาน “THAILAND SOCIAL AWARDS ครั้งที่ 13”ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวขอบคุณคนไทยที่ร่วมให้ความเห็นจากการใช้บริการไปรษณีย์ไทยว่า “การได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไปรษณีย์ไทยในการปรับตัวให้ทันกับยุคดิจิทัล ที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการขนส่ง แต่ไปรษณีย์ไทยคือแบรนด์ที่เชื่อมต่อและสร้างประสบการ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการผ่านทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งการสื่อสารผ่าน Facebook X และ TikTok รวมไปถึงการรับความคิดเห็นจากลูกค้า โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าไปรษณีย์ไทยเป็นเพื่อนคู่ใจที่พร้อมให้บริการตลอดเวลา รางวัลแห่งความสำเร็จครั้งนี้ จึงเป็นบทพิสูจน์ว่าไปรษณีย์ไทยเป็นแบรนด์ที่เชื่อมโยงผู้คนผ่านทุกช่องทางออนไลน์ ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Delivering Sustainable Growth Through Postal Network’ ทั้งในมิติของเทคโนโลยี ธุรกิจ และสังคม ไปรษณีย์ไทยมุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าผู้ให้บริการขนส่ง แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและโลจิสติกส์ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน การได้รับรางวัลนี้ตอกย้ำว่าเรากำลังเดินมาถูกทาง และพร้อมสร้างสรรค์บริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคต่อไป”ไปรษณีย์ไทย ได้รับรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA สาขา Logistics ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้เกณฑ์การวัดผล 3 เกณฑ์ คือ Social Metric for Brand ใช้ในการวัดผลประสิทธิภาพ การทำงานบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์, Social Metric for Content ใช้ในการวัดผลประสิทธิภาพการทำงาน บนโซเชียลมีเดียของเนื้อหารายการ และ Social Metric for Creator ใช้ในการวัดผลประสิทธิภาพการทำงาน บนโซเชียลมีเดียของบุคคลที่มีผลงานหรือมีชื่อเสียง