เปิดตัว Samsung Galaxy A56 | A36 | A26 เปิดทาง A ซีรีส์ ได้ Galaxy AI

สำหรับไฮไลต์สำคัญในการเปิดตัว Galaxy A ซีรีส์ ประจำปีนี้คือการนำ "Awesome Intelligence" หรือ AI อัจฉริยะ มาผสานเข้ากับฟีเจอร์ยอดนิยมของ Galaxy ใน One UI 7 เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งาน เสริมความทนทาน อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และระบบรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวด้วยการนำความสามารถของ Galaxy AI อย่างระบบการค้นหาด้วย Circle to Search ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น สามารถจดจำเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และ URL บนหน้าจอได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการต่างๆ ได้ง่ายขึ้นเพียงแค่แตะครั้งเดียว นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาเพลงที่ได้ยินได้ทันที โดยไม่ต้องสลับแอปขณะเดียวกัน ยังมีการปรับปรุงกล้องหลักที่ให้ความละเอียด 50MP บนทุกรุ่น และการบันทึกวิดีโอ HDR 10-bit บนกล้องหน้าของ Galaxy A56 5G และ A36 5G ช่วยให้ได้ภาพเซลฟี่ที่คมชัดและสดใสยิ่งขึ้น โดย Galaxy A56 5G ยังมาพร้อมเลนส์มุมกว้าง 12MP และฟีเจอร์แก้ไขภาพ การลบวัตถุ สร้างฟิลเตอร์ต่างๆฟีเจอร์เด่นใน Galaxy S25 ซีรีส์อย่าง Best Face ถูกส่งต่อมาให้ผู้ใช้งาน Galaxy A56 5G สามารถเลือกและรวมใบหน้าที่ดีที่สุดของแต่ละคนในภาพหมู่ เพื่อให้ทุกคนดูดีที่สุดในภาพเดียว รวมถึงการปรับปรุงเรื่องการถ่ายภาพในที่แสงน้อยที่สำคัญคือ การการันตีการอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่ Galaxy A ซีรีส์ รุ่นใหม่ จะรองรับ Android OS และ One UI ได้ถึง 6 รุ่น และอัปเดตความปลอดภัย 6 ปี ซึ่งนับเป็นมาตรฐานใหม่ของสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ระดับกลางทั้งนี้ Galaxy A56 5G A36 5G และ A26 5G มาพร้อมจอแสดงผล FHD+ Super AMOLED ขนาด 6.7 นิ้ว ความสว่างสูงสุด 1200 nits แบตเตอรี 5,000 mAh รองรับการชาร์จเร็ว 45W ทุกรุ่นโดย Galaxy A56 5G ใช้ชิปเซ็ต Exynos 1580 และ Galaxy A36 5G ใช้ Snapdragon 6 Gen 3 ส่วน Galaxy A26 5G ใช้งาน Exynos 1380 โดยมีทั้งรุ่นที่ใช้ RAM ตั้งแต่ 6 GB - 12 GB ขึ้นอยู่กับการเลือกนำเข้ามาทำตลาดของทางซัมซุงGalaxy A56 5G มีให้เลือก 4 สี ได้แก่ สีเงิน Awesome Lightgray, สีเทา Awesome Graphite, สีเขียวมะกอก Awesome Olive และสีชมพู Awesome Pink Galaxy A36 5G มีให้เลือก 4 สี ได้แก่ สีม่วง Awesome Lavender, สีดำ Awesome Black, สีขาว Awesome White และ Awesome Lime และ Galaxy A26 5G มีให้เลือก 4 สี ได้แก่ ดำ Black, ขาว White, เขียว Mint และส้ม Peach Pin