CDG คว้ารางวัลที่สุดของนวัตกรรมเพื่อสังคม เปลี่ยนผ่านสู่องค์กรในฝันคนรุ่นใหม่ จาก Future Trends

กลุ่มบริษัทซีดีจี รับ 2 รางวัลจากงาน Future Trends Awards 2025 ได้แก่ รางวัล The Most Innovative หรือองค์กรที่สุดด้านนวัตกรรม และรางวัล The Most Attractive Employer หรือรางวัลองค์กรที่ดึงดูดนักศึกษาอายุระหว่าง 18-22 ปี ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อสังคม และพร้อมปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย ดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถมาร่วมผลักดันสิ่งที่ยิ่งใหญ่แก่สังคมร่วมกันปริญญา ผลพฤกษสกุล ประธานบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด กลุ่มบริษัทซีดีจี กล่าวว่า ด้วยเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีที่มีประโยชน์สูงสุดมายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เรามุ่งสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่แข็งแกร่งผ่านบทบาทสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ผสานเทคโนโลยี AI IoT และ Cloud2) การเสริมสร้างบุคลากรและส่งเสริมการศึกษาด้านไอทีเพื่อโอกาสในอนาคต 3) การยกระดับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาโซลูชันที่ยกระดับการทำงานทุกภาคส่วน ด้วยแนวทางเหล่านี้ เราไม่ได้เพียงสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในสังคม แต่ยังมุ่งเน้นสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้นต่อไปสำหรับรางวัล The Most Innovative ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรที่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่มุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยแสดงถึงการให้คุณค่ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ผ่านโซลูชันที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบตรวจสอบลายนิ้วมืออาชญากรรม หรือ AFIS เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการสืบสวน และข้อมูลผู้กระทำความผิด นวัตกรรมการประเมินราคาที่ดินอย่างโปร่งใส และแม่นยำด้วย GIS เทคโนโลยี รวมถึงโซลูชันการบริหาร จัดการข้อมูลด้านพลังงานหมุนเวียน จากแหล่งพลังงานสะอาด เพื่อการตัดสินใจด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพขึ้น เป็นต้นในส่วนของรางวัล The Most Attractive Employer (อายุ 18-22 ปี) ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรที่ดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ด้วยวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ และโอกาสในการเติบโต ไม่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันที่ยกระดับสังคมได้อย่างแตกต่างรวมถึงแผนการพัฒนาทักษะรอบด้านที่ชัดเจน ตั้งแต่การฝึกอบรมเฉพาะทางไปจนถึงการเข้าร่วมโปรเจกต์สำคัญๆ ของประเทศ เพื่อสั่งสมประสบการณ์ต่อยอดสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Leadership) ยกระดับอุตสาหกรรมไอทีของประเทศไทย"ที่ผ่านมา เราตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป เพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆ และรับมือกับความท้าทายในอนาคต และสามารถพาเราสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ ซึ่งรางวัลนี้จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตและพัฒนาศักยภาพที่รอบด้าน สร้างประสบการณ์การทำงานที่ยอดเยี่ยม พร้อมผลักดันให้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่แก่สังคม เพราะด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างองค์กรแห่งโอกาสและความยั่งยืน เราจึงมุ่งมั่นส่งเสริมพนักงานให้กล้าคิด กล้าทำ เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากสิ่งที่องค์กรสร้างขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่คือการที่องค์กรช่วยผลักดันให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกัน พร้อมสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป"