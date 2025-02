แอดวานซ์เทคติดโผ ESG โลกใน S&P Yearbook 2025

เมื่อต้นเดือน ก.พ.68 แอดวานซ์เทค (Advantech Co., Ltd.) ผู้นำระดับโลกด้านระบบอัจฉริยะ IoT และแพลตฟอร์มแบบฝังตัว ประกาศศักดาความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน หลังได้รับการคัดเลือกให้ติด S&P Global Sustainability Yearbook 2025 ซึ่งเป็นหนึ่งในรายงาน ESG ที่ทรงอิทธิพลที่สุดระดับโลกเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในฐานะกลยุทธ์หลักระยะยาว โดยได้ปรับโครงสร้างธรรมาภิบาลของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Committee-SDC) ยกระดับสู่ระดับคณะกรรมการบริหาร พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาให้คำแนะนำเพื่อมุมมองที่หลากหลาย นอกจากนี้ บริษัทยังเชื่อมโยงค่าตอบแทนผู้บริหารเข้ากับผลการดำเนินงานด้าน ESG เพื่อสร้างแรงจูงใจที่ชัดเจน โดยเฉพาะด้านจริยธรรมทางธุรกิจ อิทธิพลเชิงนโยบาย การจัดการพลังงาน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่แอดวานซ์เทคได้คะแนนสูงสุดได้แก่ การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Operations) การผลักดัน AIoT เพื่อประโยชน์ร่วมกัน (AIoT Popularization and Mutual Benefit) และการพัฒนาพนักงานและชุมชน (Employee & Community Enrichment) ด้วยวิสัยทัศน์ Enabling an Intelligent and Sustainable Planet ตั้งเป้าทำงานร่วมกับพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานเพื่อยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก พร้อมเสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งในโลกธุรกิจยุคใหม่