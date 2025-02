CDG Group ปักธง 2568 เล็งใช้ AI - Digital Twin วิเคราะห์ข้อมูลเรียลไทม์เพิ่มศักยภาพบริหารภาครัฐ

CDG Group ประกาศแผนธุรกิจปี 2568 ปรับโฉมบทบาทจาก System Integrator สู่ผู้นำ GovTech เต็มตัว ตอบรับเมกะเทรนด์ระดับโลก พร้อมขับเคลื่อนภาครัฐไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล พร้อมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง วางเป้าใช้ AI และ Digital Twin วิเคราะห์ข้อมูลเรียลไทม์เพิ่มศักยภาพการบริหารภาครัฐ ลุยพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ตั้งแต่หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ไปจนถึงประชาชนนายนาถ ลิ่วเจริญ CEO CDG Group กล่าวว่ารัฐบาลทั่วโลกกำลังก้าวสู่ยุค Mission-Centric ซึ่งมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างผลกระทบที่แท้จริงต่อสังคม องค์กรอย่าง CDG จึงพร้อมนำไทยก้าวสู่มาตรฐานโลก ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยี AI, Big Data และ IoT เพื่อขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน“แนวโน้มเทคโนโลยีภาครัฐทั่วโลก Government Technologies 2025 กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด โดยรัฐบาลชั้นนำของโลกเริ่มเดินหน้าปรับเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นเพียงการใช้ข้อมูล (Data-Centric) สู่การให้ความสำคัญกับภารกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคมหรือ Mission-Centric ซึ่งทั้งหมดต้องอาศัยการบูรณาการเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ผนวกกับการพัฒนาโซลูชันที่เข้าใจความต้องการของสังคมอย่างลึกซึ้ง ผ่านข้อมูลทั้งหมดที่มี ควบคู่กับการวิเคราะห์เชิงลึกผ่าน AI หรือเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำ จึงนำมาสู่โจทย์หลักของซีดีจีในปีนี้ ที่จะมุ่งยกระดับสังคมให้ดีขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ด้วย 3 กลยุทธ์หลัก”1 ใน 3 กลยุทธ์หลักของ CDG ในปีล่าสุด คือการพัฒนาโซลูชันที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Social-Centric Solution Design) โดยบริษัทหวังยกระดับบริการรัฐให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ลดขั้นตอน เพิ่มความโปร่งใส และเข้าถึงง่าย เช่น DOPA Digital Citizen Service ที่รวมบริการภาครัฐออนไลน์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกลยุทธ์ที่ 2 คือ Data-Driven Decisions หรือใช้ AI และ Digital Twin วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ เพิ่มศักยภาพการบริหารภาครัฐ ตอบสนองสถานการณ์ได้แม่นยำ เช่น Geo-City Data Platform ที่ช่วยพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล GIS และการจำลองสถานการณ์น้ำท่วมกลยุทธ์ที่ 3 คือ Synergized Ecosystem Platform หรือการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ตั้งแต่หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ไปจนถึงประชาชน เช่น *National Energy Dashboard* ที่เชื่อมโยงข้อมูลพลังงานระดับประเทศแบบเรียลไทม์ปัจจุบัน CDG: วางตัวเป็นผู้นำ GovTech ที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ด้วยประสบการณ์กว่า 56 ปี CDG Group เป็นกำลังหลักในวงการ IT ไทย พัฒนาโซลูชันให้หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ครอบคลุมทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และการออกแบบระบบแบบครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ "เทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริง เพื่อสังคมที่ดีขึ้น" พร้อมเดินหน้าสร้างอนาคตดิจิทัลให้ประเทศไทยสรุปแล้ว ความน่าสนใจของมูฟเมนต์ล่าสุดจาก CDG ไม่ได้อยู่ที่การปรับบทบาทจาก System Integrator สู่ผู้นำด้านเทคโนโลยีภาครัฐ (GovTech) ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ระดับโลกเท่านั้น แต่ยังชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของบริษัท IT ไทยที่พร้อมแข่งขันในระดับสากลในอีกด้าน บริษัทยังมุ่งขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ซึ่งไม่ใช่แค่แนวคิด แต่มีการพัฒนาโซลูชันจริง เช่น DOPA Digital Citizen Service ที่รวมบริการภาครัฐออนไลน์ หรือ Geo-City Data Platform ที่ช่วยบริหารเมืองอัจฉริยะ ซึ่งอาจเป็นโอกาสสำหรับภาคธุรกิจ IT ไทย เนื่องจากสัญญาณว่าภาครัฐเปิดกว้างต่อเทคโนโลยีใหม่ และผู้ประกอบการ IT สามารถต่อยอดนวัตกรรม หรือร่วมมือกับ CDG ในการพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์ประเทศได้มากขึ้น .