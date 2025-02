จับชีพจร "บลูบิค" เปิดหน่วยธุรกิจใหม่ Design & Experience ดึงนักออกแบบระดับโลกนำทีม

จับตาความเคลื่อนไหว "บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)" หรือ BBIK เขย่าตลาดที่ปรึกษาดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ด้วยการประกาศตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ "Design & Experience (DE)" มั่นใจยกระดับประสบการณ์ผู้บริโภคผ่านการออกแบบโซลูชันเฉพาะทาง เสริมแกร่ง 3 บริการดีเดย์ปี 2568ทีม DE บลูบิคจะนำโดย "สรณัญช์ ชูฉัตร" เจ้าของรางวัล Reddot Design Awards ระดับโลก ผู้เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาประสบการณ์ (Chief Experience Officer) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมาหน่วยธุรกิจใหม่ของบลูบิคมีแผนเติบโตชัดเจน โดยจะมุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์ผู้บริโภคผ่านการออกแบบโซลูชันเฉพาะทาง ผ่ายการให้บริการครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่ การออกแบบ UX/UI การพัฒนาประสบการณ์การบริการ และการวางแผนแคมเปญการสื่อสารและการสร้างแบรนด์นายสรณัญช์ ชูฉัตร ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาประสบการณ์คนใหม่ เปิดเผยว่าหน่วยธุรกิจ Design & Experience ที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรของลูกค้าสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากประสบการณ์คือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าไม่หันไปเลือกคู่แข่ง แม้สินค้าหรือบริการอาจจะมีราคาสูงกว่าก็ตาม"การออกแบบประสบการณ์คืออาวุธลับทางธุรกิจ จากเดิมที่องค์กรอาจขับเคลื่อนโดยใช้สินค้าหรือบริการเป็นหลัก แต่ปัจจุบันต้องให้ความสำคัญมากขึ้นกับการมอบประสบการณ์ที่ดี เพราะประสบการณ์คือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าไม่หันไปเลือกคู่แข่ง แม้สินค้าหรือบริการอาจจะมีราคาสูงกว่าก็ตาม ดังนั้นแม้ประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) แต่มีมูลค่าทางธุรกิจอย่างมาก เราจึงเชื่อมั่นว่าหน่วยธุรกิจ Design & Experience ที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรของลูกค้าสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น"สรณัญช์อธิบายว่า ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้ธุรกิจต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันที่มีความเข้มข้นมากขึ้น ทั้งในแง่การปรับใช้เทคโนโลยีและการออกแบบประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งในระยะยาว โดยกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งเจเนอเรชัน X และ Y ที่เป็นกำลังซื้อหลักในปัจจุบัน รวมถึงเจเนอเรชัน Z ที่กำลังจะกลายมาเป็นกำลังซื้อหลักของโลกภายในปี 2573 ต่างให้ความสำคัญกับประสบการณ์บนโลกดิจิทัล ดังนั้นแพลตฟอร์มที่สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีจึงเป็นทางเลือกลำดับต้นๆ ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ จากเทรนด์ดังกล่าวส่งผลให้ภาคธุรกิจเริ่มให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการออกแบบประสบการณ์เพิ่มขึ้น เพื่อปลดล็อกศักยภาพการเติบโตของธุรกิจและการสร้างความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty)ดีกรีของสรณัญช์นั้นไม่ธรรมดา ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปีในวงการออกแบบและที่ปรึกษานวัตกรรม เคยร่วมงานกับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และการเคหะแห่งชาติ โดยเป็นผู้คว้ารางวัล Reddot Design Awards ถึง 2 รางวัล ในสาขา Best of The Best Design และ Winner of Innovative Productสถิติล่าสุดชี้ว่า ตลาดการออกแบบประสบการณ์ดิจิทัลทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีทิศทางชัดเจนตัวเลขจาก Research and Markets คาดการณ์ว่าจะขยายตัวจาก 106,720 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 เป็น 171,810 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2571 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 8.26% ต่อปีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่นี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของบลูบิคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเจเนอเรชัน X, Y และ Z ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งจะกลายเป็นกำลังซื้อหลักของโลกภายในปี 2573 ด้วย