Apple TV เปิดทางรับชมผ่านอุปกรณ์ Android

การมีแอป Apple TV บน Android จะช่วยผู้ใช้ Android สามารถสมัครสมาชิก Apple TV+ ซึ่งเต็มไปด้วยซีรีส์น่าดูทั้งแนวดรามาและคอมเมดี ภาพยนตร์เรื่องยาว สารคดีสุดล้ำ รวมถึงรายการบันเทิงสำหรับเด็กและครอบครัว เริ่มจากซีรีส์เรื่องดังที่ไม่ควรพลาดอย่าง Severance, Slow Horses, The Morning Show, Presumed Innocent, Shrinking, Hijack, Loot, Palm Royale, Masters of the Air และ Ted Lasso รวมถึงภาพยนตร์ Apple Original อย่าง Wolfs, The Instigators, The Family Plan, Killers of the Flower Moon และอีกมากมายนอกจากนี้ ยังสามารถรับชม Major League Soccer ฤดูกาลใหม่ปี 2025 ให้ผู้ใช้ Android สามารถสมัครใช้งาน MLS Season Pass ซึ่งเป็นบริการแบบบอกรับสมาชิกผ่านแอป Apple TV ที่ให้แฟนบอลรับชมการแข่งขัน MLS ครบทุกแมตช์ในที่เดียวโดยไม่มีจอดำ พร้อมด้วยคอนเทนต์สุดพิเศษ รายการเจาะลึก และบทวิเคราะห์ ฤดูกาลที่ 30 ของ MLS จะเปิดฉากในวันที่ 22 กุมภาพันธ์โดยทั้ง 30 ทีมจะลงฟาดแข้งกันในช่วงสุดสัปดาห์นอกจากนี้ Apple TV+ ยังถ่ายทอด Friday Night Baseball การแข่งขัน Major League Baseball รายสัปดาห์ 2 คู่ต่อกันแบบ Double-header โดยไม่ติดข้อจำกัดของการถ่ายทอดในท้องถิ่น และสิ่งที่เพิ่มมาใหม่ในปี 2025 คือ สมาชิก Apple TV+ ยังจะได้สนุกกับเกม Sunday Night Soccer ซึ่งเป็นการแข่งขันที่แยกออกมาหนึ่งแมตช์สำหรับช่วงไพรม์ไทม์โดยจะเป็นการพบกันของคู่สุดมันประจำสัปดาห์หลังจากเปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2019 บริการ Apple TV+ ได้กลายเป็นบริการสตรีมมิ่งรายแรกที่เปิดตัวทั่วโลกด้วยคอนเทนต์ Original ทั้งหมด ตลอดจนมีการฉายคอนเทนต์ Original รอบปฐมทัศน์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและได้รับรางวัลมากมายเร็วกว่าบริการสตรีมมิ่งรายอื่นๆ ในช่วงที่เปิดให้บริการครั้งแรก จนถึงวันนี้ภาพยนตร์ สารคดี และซีรีส์จาก Apple Original คว้ารางวัลมาแล้วถึง 538 รางวัล และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลถึง 2,553 รายการอย่างต่อเนื่อง รวมถึง Ted Lasso คอมเมดี้ที่ชนะ Emmy Award หลายรางวัล และ CODA ที่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการชนะรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม