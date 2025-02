Commart มั่นใจปี 2025 ธุรกิจพีซีฟื้นตัว พร้อมจัดงาน 6-9 มี.ค.

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงานคอมมาร์ต กล่าวว่า ในปีนี้จะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัว และความต้องการพีซีที่เพิ่มขึ้น จากการที่มูลค่าทางธุรกิจของ AI PC และมีตัวเลือกสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกัน ยังเป็นช่วงเวลาในการตัดสินใจเปลี่ยนคอมฯ รุ่นใหม่หลังจากใช้งานมาต่อเนื่องหลังสถานการณ์แพร่ระบาด รวมถึงความนิยมในการปรับแต่งคอมพิวเตอร์ตามต้องการ ทำให้เชื่อมั่นว่าคอมมาร์ตในครั้งนี้ นอกจากโน้ตบุ๊กที่ขายดีแล้ว คอมประกอบ (DIY) จะกลับมาเติบโตด้วยเบื้องต้น คอมมาร์ต ตั้งเป้าเงินสะพัดภายในงานที่จะจัดขึ้นระหว่าง 6-9 มีนาคม อยู่ที่ราว 3,300 - 3,400 ล้านบาท ใกล้เคียงกับรอบปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้แล้วสัดส่วนสินค้าที่ขายดีในงาน 49% ยังเป็นโน้ตบุ๊ก ตามด้วย 30% เป็นคอมฯ ประกอบ และ 10% เป็นมือถือโดยแบรนด์ที่ขายดีในงานจะมีทั้ง ASUS Lenovo MSI acer และ HP ตามลำดับ โดยในปีนี้ จะมีปัจจัยเสริมคือเลือกของโน้ตบุ๊ก AI ในปีที่แล้วยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่รอบของปีนี้ มีตัวเลือกมากกว่า 30 รุ่น ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของโน้ตบุ๊กที่เป็นชิป AI จะเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ ยังมีในส่วนของการ์ดจอ และชิปเซ็ตรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในช่วงงาน CES2025 ที่ผ่านมา และถึงช่วงเวลาที่แบรนด์จะนำเข้ามาทำตลาดในไทยพอดี จึงทำให้งาน COMMART UNLOCK เป็นพื้นที่ให้แบรนด์นำสินค้ารุ่นใหม่มาจัดแสดงด้วยนายพรชัย จันทรศุภแสง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอซีทีและการจัดงาน เออาร์ไอพี ให้ข้อมูลเสริมถึง โปรโมชันภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นคอมมาร์ต Big Bonus ช้อปครบทุก 3,000 ได้ลุ้นโชค 2 ต่อ คอมมาร์ต on Top ช้อปวันพฤหัสบดี-ศุกร์ ครบทุก ช้อปครบ 50,000.- รับคูปองลดเพิ่ม 500.-ยังมี คอมมาร์ต วัดดวง ร่วมสนุกหมุนวงล้อ ลุ้นคูปองส่วนลดสูงสุด 10,000.- (แค่สมัครสมาชิกที่บูธคอมมาร์ต) และคอมมาร์ต ช่วยจ่ายค่าจอดรถ เอาใจขาช้อป เพียงซื้อสินค้าในงานคอมมาร์ตครบ 30,000.- แลกสิทธิ์จอดฟรี ได้ 3 ชั่วโมงสำหรับงาน COMMART UNLOCK มีพันธมิตรที่มาขายสินค้าภายในงานไม่ว่าจะเป็น ACE, ASUS, AMD, AppleSheep, Ascenti, Banana, Bewell, Ergotrend, E-Quip, Epson, Gigabyte, iStudio by SPVI, Studio7, Keychron, IT City, J.I.B, Lenovo, MSI, Secretlab, SPEED Computer และ Thermaltake และ เครดิตบูโร ร่วมด้วย Media Partner ได้แก่ Business+, ChargeSPOT, eLeader, techhub, Beartai, ExtremeIT, iT24Hrs., Notebookspec, Overclockzone และ ชอบโปร เข้าชมงานฟรี! เดินทางสะดวกด้วย รถไฟฟ้า BTS สถานีบางนา 6-9 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. – 21.00 น. ณ EH 98 - 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา