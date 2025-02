LINE ประกาศรางวัล STICKERS AWARDS 2024

LINE STICKERS ยังได้ปิดพื้นที่ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เนรมิตให้เป็นโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ ให้แฟนๆ สติกเกอร์ได้ใกล้ชิดกับแมสคอตคาแรคเตอร์สุดเลิฟอย่าง Dueb Dueb และ Bear Please และสนุกเต็มอิ่มไปอีกกับซุ้มถ่ายรูปคาแรกเตอร์สุดฮิต จาก 3 สติกเกอร์คาแรคเตอร์อย่าง Minimal G ที่ออกแบบเรียบง่ายและสะท้อนอารมณ์เบาสบาย, HyperRabbit ที่จะมาเติมเต็มพลังความสนุก และ Oh Mild Meow ที่เอาใจคนรักแมวด้วยลายเส้นน่ารักเฉพาะตัว รวมถึงการเผยเรื่องราวเส้นทางการสร้างสรรค์ผลงานครีเอเตอร์สู่ LINE STICKERS ยอดนิยมผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษจากเหล่าครีเอเตอร์เจ้าของสติกเกอร์สุดฮิตLINE STICKER AWARDS 2024 เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกและร่วมฉลองไปกับความสำเร็จของเหล่าครีเอเตอร์ ดารา และศิลปินต่างๆ โดยมีการมอบรางวัลให้กับครีเอเตอร์ ดาราและศิลปิน รวม 10 ประเภทรางวัล ได้แก่1.รางวัลสติกเกอร์ออฟฟิเชียลยอดดาวโหลดสูงสุดแห่งปี ได้แก่ Cullen and P'Jung (คัลแลน & พี่จอง)2.รางวัลสติกเกอร์ครีเอเตอร์ยอดดาวโหลดสูงสุดแห่งปี ได้แก่ Dueb Dueb Super Dance (ดึ๊บ ดึ๊บ ซุปเปอร์แด๊นซ์)3.รางวัลสติกเกอร์ยอดฮิตแห่งปี ได้แก่ Butterbear (บัตเตอร์แบร์)4.รางวัลครีเอเตอร์ดาวรุ่งแห่งปี ได้แก่ marmar5.รางวัลคาแรคเตอร์ดาวรุ่งแห่งปี ได้แก่ Loeklak Hua Klom (เลิ่กลั่กหัวกลม)6.รางวัลสติกเกอร์ติดเทรนด์แห่งปี ได้แก่ Joommeng Mee Arai (จุ๊มเหม่งมีอะไร)7.รางวัลสติกเกอร์ศิลปินกลุ่มแห่งปี ได้แก่ Cullen and P'Jung Vol.2 (คัลแลน & พี่จอง ชุดที่ 2)8.รางวัลสติกเกอร์คู่แห่งปี ได้แก่ Gemini Fourth 29.รางวัลสติกเกอร์สุดยอดความร่วมมือกับ BROWN & FRIENDS แห่งปี ได้แก่ Sweet Valentine's BROWN & FRIENDS PopUps (วาเลนไทน์แสนสวีท BROWN & FRIENDS ป็อปอัพ)10.รางวัลคาแรคเตอร์ยอดนิยมแห่งปี ได้แก่ BearPlease (หมีขอ)รางวัล LINE STICKERS AWARDS ไม่ได้เป็นเพียงรางวัลประจำปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับครีเอเตอร์และผู้สร้างสรรค์สติกเกอร์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนความนิยมและการตอบรับจากผู้ใช้งาน LINE ทั่วประเทศผ่านยอดดาวน์โหลดจริง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถตอบโจทย์และเติมเต็มการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคได้อย่างยอดเยี่ยม อีกทั้งรางวัลนี้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและแรงบันดาลใจที่สำคัญสำหรับครีเอเตอร์ทุกคนในการมุ่งมั่นพัฒนาผลงานคุณภาพ เพื่อนำเสนอประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้ LINE ทั้งในประเทศไทยและในเวทีสากล