ทรู ดีแทค 5G ดึง “เต-ตะวัน” ร่วมถ่ายทอดความฉลาดล้ำ Samsung Galaxy S25 ซีรีส์

ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นางเขมณัฎฐ์ วชิรรัตนวงศ์ (กลาง) หัวหน้าฝ่ายแบรนด์ โมบายล์ ดีไวซ์และคอนเวอร์เจนซ์ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น ร่วมกับซัมซุง โดย นายฐติภศ สิมะวานิชกุล (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ธุรกิจโทรคมนาคมและไอที พร้อมด้วย เต-ตะวัน วิหครัตน์ (ขวา) Co Presenter ร่วมเปิดตัว Samsung Galaxy S25 ฉลาดล้ำด้วยผู้ช่วยส่วนตัวคนใหม่พบข้อเสนอที่ดีที่สุดบนเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้าทรู ดีแทคเท่านั้น เมื่อนำเครื่องเก่ามาแลกใหม่ พร้อมสมัครแพกเกจรายเดือนเริ่มต้น 699 บาท การันตีรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15,000 บาท ดูฟรี ความบันเทิงครบรส ดูฟรี EPL ตลอดฤดูกาล (2024/2025) ถึง 31 พฤษภาคม 2568นอกจากนี้ ลูกค้าทรู ดีแทค สามารถนำอายุการใช้งานรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมากมายและยังผ่อน 0% นาน 36 เดือน หรือผ่อนสบายไม่ง้อบัตร นาน 48 เดือน กับ PAY NEXT EXTRA พร้อมรับเงินคืน รวมสูงสุด 7,000 บาทจองเลย ตั้งแต่วันนี้ถึง 6 กุมภาพันธ์นี้ ที่ทรูช็อป ดีแทคช็อป ทรูสเฟียร์ ทุกสาขา Line @Truestore / FB Truestore และช่องทางออนไลน์Samsung Galaxy S25 I S25+ I S25 Ultra เอไอโฟนที่ทรงพลังที่สุดจากซัมซุงมาพร้อม Galaxy AI ผู้ช่วยส่วนตัวคนใหม่ที่ใครก็มีได้ สามารถคุยเล่น ปรึกษางาน-ปัญหาชีวิต ช่วยหาไอเดีย พูดปุ๊บ จัดการให้ปั๊บ เพียงแค่กดปุ่มเดียว แถมยังรองรับภาษาไทย เรียกว่าคิดอะไรไม่ออกบอก AI นอกจากนี้ ยังเอาใจสายโซเชียลที่ชอบถ่ายรูป และวิดีโอ มาพร้อมกล้องอัจฉริยะฟีเจอร์ล้ำอย่างฟีเจอร์ Best face เลือกหน้าเป๊ะด้วย AI หมดปัญหาเดี๋ยวคนนี้หลับตา คนนั้นหน้าไม่พร้อม เพราะเมื่อถ่ายเสร็จแล้ว ไปเลือกหน้าที่ดีที่สุดของแต่ละคนได้ทีหลัง หมดยุคกล้องใครคนนั้นรอด เพราะเราจะรอดกันทุกคนด้วยกล้องจาก Galaxy S25 เครื่องนี้ และฟีเจอร์ Audio Eraser เลือกลบเสียงที่ไม่ต้องการออกจากคลิปด้วย AI เช่น เสียงคนพูด เสียงดนตรี เสียงลม สมมติว่ากำลังถ่ายคลิปวิวสวยๆ แล้วมีเสียงคนรอบข้างพูดเข้ามาก็สามารถเลือกลบเสียงคนออกได้ส่วนเรื่องของตัวกล้องนอกจากเรื่องซูมแล้ว ครั้งนี้ยังมาพร้อมกับเลนส์ Ultrawide ใหม่ ความละเอียดถึง 50 ล้านพิกเซล รุ่น Ultra มาพร้อมกับจอใหญ่ แต่บางและเบาลง ถือถนัดมือ และชิปเซ็ตอันทรงพลัง Snapdragon® 8 Elite สำหรับ Galaxy มีแกนการประมวลผลที่เร็วที่สุดในตลาด มี 4 สีให้เลือก คือ สีไทเทเนียม ซิลเวอร์ บลู, ไทเทเนียม เกรย์, ไทเทเนียม แบล็ค และไทเทเนียม ไวท์ซิลเวอร์สนใจสั่งจองได้ที่ทรูช็อป ดีแทคช็อป ทรูสเฟียร์ ทุกสาขา Line @Truestore / FB Truestoreและช่องทางออนไลน์ https://deal.true.th/samsung/galaxy-s25-series.html