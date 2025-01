Samsung ดึง #TeamGalaxy ร่วมสร้างประสบการณ์  Galaxy AI บน S25 ซีรีส์

โดยมี นายสิทธิโชค นพชินบุตร President of Mobile Experience Division เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยกองทัพศิลปินดาราและเซเลบริตีสุดฮอต ไม่ว่าจะเป็น พี่จอง-คัลแลน สองหนุ่มเกาหลีหัวใจไทย คู่จิ้นนักแสดงสุดฮอตอย่าง เต-นิว และ คู่เพื่อนซี้ สกาย-นานิ รวมทั้งศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยอย่าง โบกี้ ไลออน อิ้งค์ วรันธร ตูน บอดี้สแลม และน้องเนย Butterbear ไอดอลสาวแห่งยุค มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์การใช้ AI Phoneพร้อมสาธิตการใช้ฟีเจอร์สุดล้ำจาก Galaxy S25 เช่น Best face ที่ใช้ AI วิเคราะห์เฟรมภาพของแต่ละคนและเลือกช่วงเวลาที่ภาพใบหน้าสวยที่สุด เพื่อให้ทุกคนในภาพดูดีมั่นใจพร้อมกันในช็อตเดียว ฟีเจอร์ Audio Eraser ช่วยลบเสียงรบกวนออกจากวิดีโอ หรือ Circle to Search ฟีเจอร์ช่วยหาข้อมูลง่ายๆ เพียงวงกลมภาพที่ต้องการค้นหาGalaxy S25 Series รุ่นล่าสุด มาพร้อมเทคโนโลยี Galaxy AI สุดล้ำที่มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัว ไม่ว่าจะพูดคุยเป็นเพื่อน ค้นหาข้อมูลที่ต้องการ หรือสั่งงานข้ามแอปพลิเคชันอย่างการเปิดเพลงที่ชอบ พร้อมมีฟีเจอร์ที่พัฒนามาให้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทุกคนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านการทำงาน การสื่อสาร ความสนุก และความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ด้วยเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยระดับสูงนอกจากนี้ ยังใส่ใจเรื่องความยั่งยืน ผ่านการออกแบบเครื่องโดยใช้วัสดุรีไซเคิล และแบตเตอรี่ที่ผลิตจากโคบอลต์รีไซเคิลจากอุปกรณ์ Galaxy รุ่นเก่า หรือจากแบตเตอรี่ที่ถูกทิ้งระหว่างกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ พร้อมยกระดับดีไซน์ให้บาง เบา และทนทานที่สุดในตระกูล Galaxy Sนอกเหนือจากความล้ำของเทคโนโลยีแล้ว ความพิเศษในงานเปิดตัว Galaxy S25 Series ภายในงาน “Galaxy S25 | Here AI am Music Fest” ยังได้เนรมิตโชว์พิเศษจากศิลปินนักแสดงสุดฮอต พร้อมร่วมโชว์ตัวในการเดินพรม Blue Carpet และคอนเสิร์ตสุดพิเศษ จัดเต็มทั้งแสง สี เสียง และผู้ช่วยส่วนตัวคนใหม่อย่าง Galaxy AI ที่มาในบทบาททั้งผู้ดำเนินรายการ คนคิดโชว์ และนับเป็นครั้งแรกของการใช้ AI เป็นไลน์ประสานเสียงร้องในคอนเสิร์ตด้วยฟีเจอร์ Audio Eraser สร้างสีสันความแปลกใหม่ให้โชว์ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนแท็กทีมศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยมาเสิร์ฟความสนุก ผ่านบทเพลงดัง เช่น ‘วาดไว้’ ของ โบกี้ ไลออน ‘พบรัก’ จาก อิ้งค์ วรันธร ‘งมงาย’ บอดี้สแลม พร้อมเซอร์ไพรส์ที่เหนือความคาดหมายอย่างดูโอ้คู่ใหม่ น้องเนย Butterbear คัฟเวอร์เป็น ศิริพร อำไพพงษ์ ร่วมฟีเจอร์ริงกับพี่ตูนบอดี้สแลมในเพลง ‘คิดฮอด’ ทำเอามัมหมีใจละลายไปกับน้องเนยที่มาร่วมส่ายพุงดุ๊กดิ๊กตามจังหวะดนตรี