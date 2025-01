Apple ออกคอลแลกชัน Black Unity สนับสนุนชุมชนผิวดำ

นอกจากนี้ เนื่องในโอกาสเปิดตัวคอลเลกชัน Apple ยังร่วมสนับสนุนองค์กรทั่วโลกหลายแห่งที่มุ่งเน้นการทำงานเพื่อส่งเสริมจังหวะ ความคิดสร้างสรรค์ และชุมชน ซึ่งรวมถึงการมอบเงินสนับสนุนแก่ Ellis Marsalis Center for Music ในนิวออร์ลีนส์ Battersea Arts Centre ในลอนดอน Music Forward Foundation ในลอสแองเจลิส Art Gallery of New South Wales ในซิดนีย์ และ The National Museum of African American Music ในแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี Apple ให้การสนับสนุนองค์กรเหล่านี้ตามที่บริษัทได้ให้คำมั่นสัญญามาอย่างยาวนานว่าต้องการยกระดับโอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา และความคิดสร้างสรรค์ในชุมชนทั่วโลกให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นคอลเลกชันใหม่นี้เป็นผลงานการออกแบบร่วมกันระหว่างครีเอทีฟผิวดำและพันธมิตรมากมายที่ Apple ในชื่อ Unity Rhythm ซึ่งเป็นการนำสีดำ สีเขียว และสีแดงของธงแพนแอฟริกันมาถักทอเข้าด้วยกัน เริ่มจากสายแบบ Sport Loop รุ่น Black Unity ที่ได้รับการถักทอเข้าด้วยกันเป็นลวดลายที่ไม่เหมือนใครในแบบลูปยกสูงสลับกับร่องเว้าเพื่อสร้างเอฟเฟกต์แบบเลนติคูลาร์ที่เผยให้เห็นสีเขียวที่ด้านหนึ่งของลูปและสีแดงที่อีกด้านหนึ่ง เมื่อใส่สายรุ่นนี้ สีสันจะดูเปลี่ยนไปตลอดเวลาจากสีเขียวเป็นสีแดงในขณะที่ผู้ใช้เคลื่อนไหวข้อมือ และเห็นสีเหลืองลางๆ ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านอย่างน่ามหัศจรรย์ภาพระยะใกล้ของสายแบบ Sport Loop รุ่น Black Unity ใหม่ และหน้าปัดนาฬิกาสายแบบ Sport Loop รุ่น Black Unity ได้รับการถักทอเข้าด้วยกันเป็นลวดลายที่ไม่เหมือนใครในแบบลูปที่ยกสูงสลับกับร่องเว้าเพื่อสร้างเอฟเฟกต์แบบเลนติคูลาร์ที่เผยให้เห็นสีเขียวที่ด้านหนึ่งของลูปและสีแดงที่อีกด้านหนึ่ง พร้อมให้สั่งซื้อแล้ววันนี้ทาง Apple Store ออนไลน์ และจะวางจำหน่ายใน Apple Store เริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้ในราคา 1,800 บาทหน้าปัดนาฬิกา Unity Rhythm หรือ "จังหวะเอกภาพ" ที่เข้าคู่กันจะแสดงตัวเลขแบบเฉพาะที่เกิดจากการนำลายเส้นสีแดง สีเขียว และสีเหลืองมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน ทีนี้เมื่อผู้ใช้ยกข้อมือขึ้นมาเพื่อดูเวลา หน้าปัดนาฬิกาก็จะโต้ตอบกับไจโรสโคปและรวมลายเส้นพู่กันแนวแอ็บสแตรกต์ทั้งสามสีเข้าด้วยกันกลายเป็นตัวเลขบนหน้าปัด และเมื่อใช้หน้าปัดนาฬิกา Unity Rhythm ยังมีเสียงกระดิ่งอันโดดเด่นดังเป็นจังหวะทุกชั่วโมงและครึ่งชั่วโมงอีกด้วยภาพพื้นหลัง Unity Rhythm สำหรับ iPhone และ iPad จะพร้อมให้ใช้งานในการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งต่อไปเร็วๆ นี้ และต้องใช้กับ iPhone Xs หรือใหม่กว่า และ iPad Pro (ชิป M4), iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 3 และใหม่กว่า), iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว (รุ่นที่ 1 และใหม่กว่า), iPad Air (ชิป M2), iPad Air (รุ่นที่ 3 และใหม่กว่า), iPad (รุ่นที่ 7 และใหม่กว่า) หรือ iPad mini (รุ่นที่ 5 และใหม่กว่า)