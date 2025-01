ITD เร่งพัฒนา ‘ITD Expert Anywhere’ หนุน SMEs ไทยแข่งขันตลาดโลก

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า แพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยเฉพาะการปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและการตลาด พร้อมยกระดับความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกอย่างยั่งยืน"ITD Expert Anywhere จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการค้าของ SMEs ในสัดส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 40% ต่อ GDP และมูลค่าส่งออกของ SMEs อยู่ที่ 20% ต่อมูลค่าส่งออกรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ SMEs และเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ"นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการ ITD เปิดเผยว่า แพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่มีความรู้ลึกในหลายๆ ด้าน โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่ และเวลา โดยมุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายเพิ่มสัดส่วน GDP ในกลุ่ม SMEs จาก 35.2% เป็น 40% ตามนโยบายของรัฐบาล“จากการทดสอบการใช้แพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere ประสบความสำเร็จอย่างสูง ผู้ประกอบการ SMEs จากทุกพื้นที่ในประเทศเข้ามาใช้บริการ 3,000-4,000 ครั้ง โดยในปี 2568 เราตั้งเป้าหมายจะมีผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ ซึ่งไม่เคยใช้บริการกับ ITD มาก่อน เข้ามาใช้บริการแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere อย่างน้อย 500 ราย”ทั้งนี้ จากการสรุปปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ITD ได้จัดกลุ่มการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs ใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การขอใบอนุญาตต่างๆ และการขอสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ 2) ปัญหาในการดำเนินการธุรกิจ เช่น การบริหารการเงิน การขาย-การตลาด และการบริหารงานบุคคล3) ปัญหาด้านเทคโนโลยี-ดิจิทัล เช่นการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางไซเบอร์ 4) ปัญหาด้านบัญชี การเงิน ภาษี และการลงทุน 5) ปัญหาด้านการค้าระหว่างประเทศ และการส่งออก เช่น ข้อมูลความต้องการของลูกค้าในตลาดเป้าหมาย ข้อมูลด้านโลจิสติกส์ และการขนส่งสินค้าในแพลตฟอร์มจะรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดการด้านการเงิน ซึ่งเป็นปัญหาหลักของผู้ประกอบการ SMEs ในปี 2567 ที่ผ่านมา ITD มีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อม หรือจุดที่ต้องแก้ไข ก่อนไปยื่นเงินกู้กับสถาบันการเงิน หรือแนะนำแหล่งเงินทุนใหม่ๆ ที่ไม่ต้องพึ่งพาธนาคารนอกจากนี้ ITD Expert Anywhere ยังสามารถให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีคุณภาพสูงทั้งภาพและเสียง ทั้งแบบ 1 ต่อ 1 และในรูปแบบกลุ่ม โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน ที่ต้องการคำปรึกษาเพื่อพัฒนาสินค้าส่งออก สามารถเข้ามารับคำปรึกษาได้พร้อมกันตั้งแต่ 10-30 คน/ครั้ง“เราต้องการให้ SMEs ทุกคน เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ นึกถึงแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere ที่จะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ด้าน ในแพลตฟอร์ม โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่ และเวลา” นายภานุมาสกล่าวทิ้งท้าย