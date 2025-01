ดีป้าโชว์วิสัยทัศน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ในงาน The 8th Founding Anniversary of depa

หรือเปิดอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สำนักงานใหญ่) แห่งใหม่ในซอยลาดพร้าว 10 ต้อนรับคณะฑูต ผู้บริหารระดับสูงจากเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน แสดงความพร้อมตอกย้ำศักยภาพการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ จากนั้นได้แสดงวิสัยทัศน์ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในหัวข้อ ‘depa of the Future’ ภายในงาน The 8th Founding Anniversary of depa โดยระบุว่า โลกในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกัน โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมกลับเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกว่า ดังนั้น Self-sustainability จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ ซึ่ง ดีป้า พร้อมสร้างโอกาสใหม่ที่จะช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกกับอนาคตของประเทศไทย ประกอบไปด้วย 3 แนวทางสร้างความเปลี่ยนแปลง ได้แก่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลผ่านแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลคนไทยทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย หรือ Digital Skill Roadmap ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี 5G ควบคู่ไปกับการกระตุ้นให้เกิด Digital Talent ในทุกอำเภอทั่วประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานและการพัฒนาทักษะผ่านการมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับองค์กรธุรกิจที่ส่งพนักงานฝึกอบรมในหลักสูตรดิจิทัลที่ ดีป้า และเครือข่ายพันธมิตรให้การรับรองสามารถนำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 250% นอกจากนี้ยังสามารถหักค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 150% ของเงินเดือน 12 เดือนแรกของผู้จบการศึกษาด้านดิจิทัล สำหรับประชาชนทั่วไป ดีป้าจะช่วยแบ่งเบาภาระภาษี โดยประชาชนสามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับดิจิทัล วงเงินรวมไม่เกิน 50,000 บาทมาหักค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2568 ได้ 100%ปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของนักลงทุน ดิจิทัลสตาร์ทอัพ และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก หรือ A New Paradise of Global Technology and Supply Chain เพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น ควบคู่ไปกับการมุ่งยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศผ่านการขับเคลื่อนไทยในรูปแบบใหม่ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติไทย พร้อมเติมเต็มศักยภาพคนไทยในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมรองรับทุกโอกาสในอนาคตเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดให้กลายเป็นเส้นทางสู่โอกาสใหม่ของประเทศไทย โดยการผสานสิทธิประโยชน์ทางภาษี และสิ่งที่ไม่ใช่ภาษี อาทิ บัญชีบริการดิจิทัล (Thailand Digital Catalog) กลไกยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลไทยที่มีการรวบรวมสินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านมาตรฐาน dSURE และราคา ซึ่งถือเป็นช่องทางการเข้าถึงตลาดภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการสร้างทรัพยากรสำคัญอย่าง ‘คน’ โดยการ Upskill, Reskill, New Skill และการดึงดูดกำลังคนดิจิทัลสาขาขาดแคลนเข้าสู่ประเทศผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ดีป้า จะยกระดับรูปแบบการส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ระดับ Idea Stage โดยสร้างให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างสตาร์ทอัพที่มีไอเดียธุรกิจกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนไม่น้อยกว่า 200 ทุน นอกจากนี้ ดีป้า จะผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม พ.ศ. ... เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปดีป้า พร้อมทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ We work smart every day to build a world-class digital economy and to help people perform better, think faster and live better.