Lenovo ฉลองครอบ 20 ปี จัดงานวิ่ง 'Charity Run 2025 - Run for Heart' รายได้สนับสนุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

เลอโนโว ฉลองครบรอบ 20 ปีที่ดำเนินงานในประเทศไทย พร้อมจัดงาน Lenovo 20th Anniversary Charity Run 2025 - Run for Heart ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรายได้ทั้งหมดและกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ https://race.thai.run/lenovorunforheartวรพจน์ ถาวรวรรณ ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน เลอโนโว กล่าวว่า “เลอโนโวมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ฉลองครบรอบ 20 ปี ในประเทศไทย ในโอกาสสำคัญเช่นนี้เราต้องการมอบสิ่งดีๆ ตอบแทนการสนับสนุนเลอโนโวตลอดมา สำหรับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจล้วนมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตเด็กๆ ที่ต้องต่อสู้กับโรคหัวใจนี้ เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งจากการสนับสนุนผ่านกิจกรรม 'Run for Heart' ซึ่งเป็นแคมเปญที่สานต่อปณิธานของเลอโนโวในการทำเพื่อสังคมและมีส่วนร่วมเพื่อชุมชน”สามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล "Run for Heart" ได้ที่ https://race.thai.run/lenovorunforheart โดยรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับมูลนิธิ Cardiac Children Foundation ที่สนับสนุนการดูแล เครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญให้แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและครอบครัวสำหรับแคมเปญ "Run for Heart" เป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นและปณิธานของเลอโนโวเพื่อตอบแทนสังคมในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยกิจกรรมเพื่อการกุศลครั้งนี้ไม่เพียงแต่มีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดทศวรรษในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการสานต่อโอกาสและมอบชีวิตใหม่ให้แก่เด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคภาวะหัวใจในเด็กอีกด้วยโดยกิจกรรมครั้งนี้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมทุกเพศทุกวัย พร้อมตัวเลือกระยะทางการวิ่ง 2 ระยะ ได้แก่ การวิ่งแบบฟันรัน (ระยะทาง 5 กม.) และการวิ่งแบบมินิมาราธอน (ระยะทาง 10 กม.) โดยมีค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมงาน ดังนี้- ระยะทาง 5 กม. ราคา 588 บาท (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ BIB เสื้อ เหรียญรางวัล กระเป๋าผ้า และคูปองอาหาร)- ระยะทาง 10 กม. ราคา 888 บาท (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ BIB เสื้อ เหรียญรางวัล กระเป๋าผ้า และคูปองอาหาร)- แพกเกจ VIP.ราคา 2,020 บาท (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ BIB เสื้อ เหรียญรางวัล กระเป๋าผ้า คูปองอาหาร คูปองส่วนลดการซื้อผลิตภัณฑ์เลอโนโว และหูฟัง in-ear จากเลอโนโว)กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 04.00 น. โดยมีการลงทะเบียนบริเวณหน้างาน พร้อมจุดบริการน้ำและอาหาร และพิธีมอบเหรียญรางวัลหลังจบการแข่งขันให้แก่ผู้เข้าเส้นชัยในลำดับต้นจากการวิ่งแบบมินิมาธอน ระยะ 10 กม. ทั้งประเภทชายและหญิง