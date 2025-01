ทรู ดีแทค 5G เปิดจองล่วงหน้า Samsung Galaxy S25 ฉลาดล้ำ ก่อนใคร!!!

นายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งพัฒนาและสรรหาสินค้าบริการเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล กับเทคโนโลยีอัจฉริยะ ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น และยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การเปิดตัวถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะนำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัย Galaxy AI ซึ่งจะเปลี่ยนวิถีการสื่อสาร ทำงาน และใช้ชีวิตให้สะดวกและฉลาดขึ้นในทุกมิติ เครื่องเดียวครบทุกฟีเจอร์ ที่ตอบโจทย์ชีวิตดิจิทัลอย่างแท้จริง เมื่อใช้งานบนเครือข่าย True5G ที่เร็วแรง นอกจากนี้ ทรู ดีแทค ยังมอบสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกค้าคนสำคัญ ได้เป็นเจ้าของก่อนใคร พร้อมข้อเสนอสุดคุ้มค่า เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากทรู ดีแทคเสมอ พร้อมเปิดตัว Co Presenter ครั้งแรก เต-ตะวัน วิหครัตน์ ที่มาถ่ายทอดความฉลาดล้ำผ่านภายนตร์โฆษณาชุดใหม่ ตอกย้ำความฉลาดล้ำของผู้ช่วยส่วนตัวคนใหม่ กับเครือข่าย True5G ที่เร็วแรงที่สุด• ดูฟรี ความบันเทิงครบรส oneD, viu, iQIYI, TrueID+ และ Netflix Premium นาน 12 เดือน ดูฟรี EPL ตลอดฤดูกาล 2024/2025• ลูกค้าทรู ดีแทค นำอายุการใช้งาน แลกรับสิทธิ์ดูฟรี TrueVisions NOW นาน 12 เดือน | อายุการใช้งาน 2-10 ปี แลกรับสิทธิดูฟรี TrueVisions NOW PLUSมูลค่า 2,988 บาท | หรือนำอายุการใช้งาน 11 ปีขึ้นไป แลก รับสิทธิดูฟรี TrueVisions NOW PRIME มูลค่า 5,388 บาท• ฟรี Samsung Care+ ประกันจอแตกและอุบัติเหตุ 1 ปี มูลค่า 4,590 บาท (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนความสนใจตั้งแต่ 7 ม.ค. 68 – 22 ม.ค. 68)• True CyberSafe ฟรี แจ้งเตือนทันทีเมื่อกดลิงก์อันตราย (URL Protection) ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทะเบียน และไม่ต้องโหลดแอป• ผ่อน 0% นาน 36 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 54%• ผ่อนสบายไม่ง้อบัตร นาน 48 เดือน กับ PAY NEXT EXTRA พร้อมรับเงินคืนรวมสูงสุด 7,000 บาท• ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท (ตั้งแต่ 16 ม.ค. 68 – 28 ก.พ. 68)• เก่าแลกใหม่ ลดเพิ่ม 8,000 บาท• ลูกค้าทรู ดีแทค นำอายุการใช้งาน แลกส่วนลดเพิ่ม | อายุการใช้งาน 2-10 ปี แลกรับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท | หรือนำอายุการใช้งาน 11 ปีขึ้นไป แลกรับส่วนลดเพิ่ม 2,000 บาท• เพิ่มความจุฟรี 2 เท่า มูลค่า 10,000 บาท• ฟรี Samsung Care+ ประกันจอแตกและอุบัติเหตุ 1 ปี มูลค่า 4,590 บาท (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนความสนใจตั้งแต่ 7 ม.ค. 68 – 22 ม.ค. 68)• ผ่อน 0% นาน 10 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 54%• ผ่อนสบายไม่ง้อบัตร นาน 48 เดือน กับ PAY NEXT EXTRA พร้อมรับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 7,000 บาท• ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท (ตั้งแต่ 16 ม.ค. 68 – 28 ก.พ. 68)สนใจสั่งจองได้ที่ ทรูช็อป ดีแทคช็อป ทรูสเฟียร์ ทุกสาขา Line @Truestore / FB Truestore และช่องทางออนไลน์ https://deal.true.th/samsung/galaxy-s25-series.html รับชมภาพยนตร์โฆษณาCo Presenter“เต-ตะวัน” ครั้งแรกได้ที่ https://fb.watch/xhulJSNdki/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทรู คอลล์เซ็นเตอร์ 1242 หรือ https://truemoveh.truecorp.co.th/