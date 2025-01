LINE พาถอดรหัสปั้นคาแร็กเตอร์สติกเกอร์

โดย 12 ผู้ชนะจากกิจกรรมได้ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเวิร์กชอปกับผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์คาแร็กเตอร์ของ LINE ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Dream Design Deliver: The Inspiration Experience เปิดโลกบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์ LINE STICKERSอิสรี ดำรงพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Consumer Business LINE ประเทศไทย กล่าวว่า LINE ยังคงมุ่งมั่นตอกย้ำจุดยืนในฐานะ Creative Business Enabler เดินหน้าส่งเสริมทักษะและผลักดันครีเอเตอร์ไทย ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นทั้งในเชิงศิลปะและธุรกิจ หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงานให้สำเร็จ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวาดหรือขายสติกเกอร์เท่านั้น แต่ต้องตั้งต้นจากการหาแรงบันดาลใจ ผ่านคลังประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลาย พร้อมทั้งมีการศึกษาอินไซต์ของตลาด จากนั้นจึงนำความคิดสร้างสรรค์ที่ตกผลึกมาอย่างดีมาเชื่อมโยงเข้ากับโลกธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ใช้งาน ดังนั้น LINE จึงมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจให้ครีเอเตอร์อย่างต่อเนื่องไฮไลต์ของทริปคือกิจกรรมเวิร์กชอปสุดเอ็กซ์คลูซีฟโดยผู้เชี่ยวชาญจาก LINE ประเทศญี่ปุ่น และวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการคาแร็กเตอร์มาแชร์เคล็ดลับที่จะช่วยให้สติกเกอร์โดดเด่นและเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นพบว่าผู้ใช้กว่า 90% พึงพอใจในการใช้งานก็จริง แต่ยังต้องการให้ LINE STICKERS สามารถทำการค้นหาได้ง่ายขึ้น และมีตัวสติกเกอร์ที่ตรงใจผู้ใช้งานมากขึ้น หาจุดร่วมระหว่างผู้ส่งและผู้รับ เนื่องจากผู้ใช้งานในปัจจุบันไม่ได้เลือกใช้สติกเกอร์จากคำที่ชอบหรือตัวที่แสดงอารมณ์ของผู้ใช้อย่างเดียว แต่คำนึงถึงคู่สื่อสารด้วยบางครั้งสามารถหยิบคาแร็กเตอร์ขวัญใจผู้ใช้ มาปรับหน้าตาใหม่ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เหมือนกับที่เคยทำกับสติกเกอร์ Moon เมื่อทางไลน์หยิบมาปรับหน้าตาใหม่ ก็กลับมาครองใจและเพิ่มงานใช้งานได้มากกว่าเดิม ฟีเจอร์ Sticker Arranging หรือการส่งสติกเกอร์หลายตัวได้ในคราวเดียว เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่กลุ่มผู้ใช้งานวัยรุ่นชื่นชอบเป็นอย่างมาก เพราะช่วยสร้างเรื่องราวและเพิ่มอรรถรสขึ้นไปอีกหากต้องการทำตลาดในต่างประเทศ หนึ่งในคำแนะนำคือไม่จำเป็นต้องมีตัวอักษรในสติกเกอร์เพราะต่างภาษาของผู้ใช้ และความคุ้นเคยของลักษณะตัวอักษรอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แม้ AI จะเข้ามามีบทบาทในขั้นตอนการสร้างสรรค์งานมากขึ้น แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด การวาดลายเส้นด้วยมือยังคงเป็นคุณค่าที่ผู้ใช้มองหาและไม่สามารถแทนที่ได้ด้วย AIคาแร็กเตอร์ท้องถิ่นที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นรูปสัตว์ เช่น สุนัข แมว หมี กระต่าย และกระรอก ขณะที่ “นก” จะไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังมักนำสิ่งที่มีชื่อเสียงหรือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนั้นๆ มาประกอบรวมกัน โดยโทนสีที่นิยมคือ โทนสีอ่อน สบายตา อย่างสีเขียว ที่กำลังได้รับความนิยม ทั้งนี้ควรตั้งชื่อที่จำง่าย มีอิมแพกต์ ให้ความรู้สึกสดใส และที่สำคัญควรต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็นสินค้า เช่น ตุุ๊กตา ฟิกเกอร์ เสื้อ เข็มกลัด กระเป๋าผ้า พวงกุญแจ ให้น่าใช้ เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบสามารถเก็บสะสมได้ เป็นการตรึงความนิยมไปอีกยาวๆทริปครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Dream Design Deliver: The Inspiration Experience เปิดโลกบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์ LINE STICKERS พาสุดยอดครีเอเตอร์ไทยผู้ชนะแคมเปญ ไปเติมเต็มแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ หรือ "Little Edo" ที่โดดเด่นด้วยกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์และการผสมผสานระหว่างอดีตและอนาคตสร้างสรรค์งานเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัยได้อย่างดีเยี่ยมจากนั้นไปเปิดโลกจินตนาการให้โลดแล่นที่ Moomin Valley Park ธีมพาร์คที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครมูมินจากฟินแลนด์ ก่อนจะดำดิ่งสู่โลกของมังงะและไลท์โนเวลที่พิพิธภัณฑ์ Kadokawa Musashino Manga Ranobe Library เรียนรู้วิวัฒนาการของการเล่าเรื่อง ตัวละคร และศิลปะ ที่ช่วยเสริมกระบวนการสร้างสรรค์งานสติกเกอร์ ต่อด้วยย่านอากิฮาบาระ สวรรค์ของวัฒนธรรมเกมและซับคัลเจอร์ญี่ปุ่น ที่เต็มไปด้วยพลังและสีสันของชีวิตที่หลากหลาย พร้อมเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจที่ไม่รู้จบสำหรับการสร้างสรรค์สติกเกอร์ที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ณ ย่านชิบูย่า ศูนย์กลางสีสันของวัยรุ่นของญี่ปุ่น และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะจิฮิโระ สัมผัส ความทรงพลังของดีไซน์ที่เรียบง่ายและกินใจ แล้วปิดท้ายที่ Sunshine City สวรรค์สายคาแรคเตอร์โดยเฉพาะทั้งหมดนี้ คือ ส่วนหนึ่งของประสบการณ์สุดพิเศษ ที่ LINE จัดเต็มเพื่อปลุกพลังไอเดียสร้างสรรค์ ปลดล็อกสกิลที่มี ให้นำมาต่อยอดผลงานสร้างสรรค์ของตัวเองผ่าน LINE STICKERS ที่สามารถ “เติมความสนุกทุกการแชท” กันแบบไม่ตกเทรนด์