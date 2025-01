“ทิพวัลย์ วงศ์ธรรมชาติ” คีย์แมนคนใหม่แห่ง “เอ้ก ดิจิทัล”

รู้จัก “ทิพวัลย์ วงศ์ธรรมชาติ” ผู้จัดการทั่วไปคนใหม่ของ “เอ้ก ดิจิทัล” ซึ่งได้รับการแต่งตั้งมาเพื่อคุมทัพธุรกิจ Analytics AI and Consultationเอ้ก ดิจิทัล (EGG Digital) วางตัวเองเป็นผู้นำธุรกิจด้านวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ให้บริการสื่อโฆษณาครบวงจรและการให้คำปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลสัญชาติไทย การแต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปคนใหม่ “ทิพวัลย์ วงศ์ธรรมชาติ” เพื่อนำทัพเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจ Analytics AI and Consultation ครั้งนี้สะท้อนว่าบริษัทมุ่งมั่นจะขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิดเชิงรุก และมุ่งใช้ศักยภาพ AI, ดาต้า 720 องศา โซลูชันด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงที่เชื่อมโยงหลากหลายมิติ และพลังสมองของทีมผู้เชี่ยวชาญ มาวางแผนและนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์เฉพาะเจาะจงให้กับลูกค้าในแต่ละธุรกิจเอ้ก ดิจิทัล เชื่อว่าผู้บริหารคนใหม่จะช่วยสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานรอบด้านให้ลูกค้า รองรับความต้องการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในภาคธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนางสาวทิพวัลย์ วงศ์ธรรมชาติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (BBA) สาขาวิชาการเงินและการลงทุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยก่อนที่จะมารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ Analytics AI and Consultation ให้กับเอ้ก ดิจิทัล ทั้งในประเทศไทยและมาเลเซียทิพวัลย์เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทชั้นนำที่ใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อหาอินไซท์เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มตลาด อาทิ บริษัท ดันน์ฮัมบี้ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท กันตาร์ เวิล์ดพาแนล จำกัด (หรือชื่อเดิม TNS Worldpanel)นอกจากนี้ ทิพวัลย์ยังมีประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์และวางกลยุทธ์ในธุรกิจ FMCG บริษัทด้านเทคโนโลยี และการเงินการธนาคาร อาทิ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และบริษัท Citibank, N.A. มีประสบการณ์กว่า 25 ปี ในสายงานด้านการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-led Marketing) การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเชิงลึก (Customer Insight and Advance Analytics) การวางกลยุทธ์ด้านลูกค้า และการบริหารจัดการทิพวัลย์กล่าวในแถลงการณ์รับตำแหน่งใหม่ว่า จะนำศักยภาพทุกมิติของธุรกิจ Analytics AI & Consultation ไปสร้างประโยชน์ทางธุรกิจและคุณค่าใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า พร้อมเดินหน้ายกระดับโซลูชันให้เท่าทันเทรนด์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะพนักงานในทุกด้าน"ดิฉันเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยให้ธุรกิจ Analytics AI & Consultation เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าอย่างยั่งยืน”ทิพวัลย์มั่นใจว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ Analytics AI & Consultation ของเอ้ก ดิจิทัล ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญที่จะได้นำประสบการณ์ทำงานด้าน Data-led Marketing การวางกลยุทธ์ และการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคมาปรับใช้ร่วมกับแนวคิดการดำเนินงานเชิงรุก ซึ่งจะตอบความต้องการในตลาด Analytics AI & Consultation ที่คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตในช่วงปี 2024-2030 (CAGR) จะเติบโตเฉลี่ย 28.55% ต่อปีสิ่งที่ทิพวัลย์มุ่งเน้น คือการนำศักยภาพ AI, GenAI, Customer Data 720 องศา รวมถึงโซลูชันที่หลากหลายไปตอบโจทย์ทางธุรกิจให้กับคู่ค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมองหาโอกาสในการพัฒนาโซลูชันด้านวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพออกสู่ตลาดเพื่อเสริมความแข็งแกร่งอีโคซิสเท็มของธุรกิจ"ที่สำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม”ในขณะที่ เอ้ก ดิจิทัล วางเป้าหมายเป็นพาร์ทเนอร์คนสำคัญที่ช่วยให้ทุกธุรกิจเติบโตและทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลล่าสุดพบว่าตลาด AI และการวิเคราะห์ข้อมูลเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตในช่วงปี 2024-2030 (CAGR) จะเติบโตเฉลี่ย 28.55% ต่อปี ปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตมาจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนำ AI เข้ามาใช้ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจค้าปลีก, สุขภาพ, การเงิน-ประกัน, อสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจสื่อ และยานยนต์นอกจากนี้องค์กรต่าง ๆ ยังต้องการใช้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อหาอินไซต์ที่เฉพาะเจาะจงมาสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจในทุกมิติปัจจุบัน เอ้ก ดิจิทัล เล็งเห็นโอกาสหลายด้านในการนำศักยภาพสำคัญของธุรกิจเข้าไปตอบโจทย์ที่เฉพาะเจาะจง หนึ่งในด้านนั้นคือ Data Analytics & Enrichment หรือการเชื่อมโยงข้อมูลหลายมิติ เพื่อทำความเข้าใจผู้บริโภคนำไปสู่การเห็นโอกาสทางธุรกิจ และ Macro-Micro Segmentation ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างละเอียด เพื่อวางกลยุทธ์ในการนำเสนอสินค้าและโปรโมชันที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น ในเวลาที่เหมาะสม ผ่านช่องทางและราคาที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด.