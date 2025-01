แอปเปิล (Apple) มอบข้อเสนอให้ผู้ใช้งาน iPhone iPad Mac รวมถึง Apple TV ในการรับชมคอนเทนต์พิเศษจาก Apple TV+ ระหว่าง 27 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2568โดยผู้ใช้สินค้าของ Apple จะได้รับชมเนื้อหาซีรีส์ดัง ไม่ว่าจะเป็น 3 ตอนแรกของซีรีส์ Pachinko ซีซั่น 2, Silo ซีซัน 2, The New Look และ Masters of the Air ได้ตลอดทั้งสัปดาห์บน Apple TV+