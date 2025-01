Biden ลงดาบแต่ Trump ช่วย! ผ่าไทม์ไลน์แบน TikTok เผาหลอก 14 ชั่วโมง

เปิดบทสรุปแบบเจ็บปนคันเมื่อ “TikTok” เครือข่ายสังคมสัญชาติจีนที่โดนประธานาธิบดีไบเดน แบนในอเมริกา แต่แล้ว ทรัมป์ซึ่งเป็นคู่แข่งที่จะเข้ามาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ ก็ออกมาช่วยไว้แถมสัญญาจะให้บริษัทสัญชาติอเมริกันได้ถือหุ้น 50%ผลคือ TikTok โดนโทษแบนห้ามให้บริการแค่ 14 ชั่วโมงก็กลับมา หลังจากทรัมป์บอกว่าจะออกคำสั่งพิเศษช่วย แถมซีอีโอ TikTok ก็จะไปร่วมงานฉลองชัยของทรัมป์ด้วยว่าที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความยินดีกับการกลับมาของ TikTok ในการชุมนุมวันอาทิตย์ หลังจากแพลตฟอร์มกลับมาเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้ในสหรัฐฯ อีกครั้ง ซึ่งปิดฉากการปิดให้บริการที่ดำเนินมา 14 ชั่วโมง อันเป็นผลจากกฎหมายแบน TikTok ทั่วประเทศมีผลบังคับใช้ โดยทรัมป์ให้สัญญาว่าจะยุติการแบนเมื่อเข้ารับตำแหน่ง ด้วยการขยายเวลาให้ ByteDance บริษัทจีนปรับโครงสร้างแอปพลิเคชันให้ถูกต้องตามกฎหมายอเมริกันไทม์ไลน์สำคัญของปรากฏการณ์เผาหลอก TikTok นี้มีไฮไลต์อยู่ที่ 19 มกราคม 2025 โดยวันที่ 18 มกราคม ก่อน 23.00 น. บริการ TikTok ปิดตัวเองในสหรัฐฯ จนวันที่ 19 มกราคม 13.50 น. บริการ TikTok ได้กลับมาออนไลน์อีกครั้ง ปิดฉากการปิดให้บริการที่ดำเนินมา 14 ชั่วโมง หรือ 14-hour shutdown- ทรัมป์กล่าวว่า "ณ วันนี้ TikTok ได้กลับมาแล้ว" ระหว่างการปราศรัยในงาน Victory Rally ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พร้อมบอกว่า "เราไม่มีทางเลือก เราต้องช่วยมันไว้" และแนะนำว่าสหรัฐฯ จะถือหุ้น 50% ในสิ่งที่เขาเรียกว่า "กิจการร่วมค้า" (joint venture) ซึ่งจะทำเงินได้มหาศาล- ที่ปรึกษาทรัมป์แจ้งว่าทีมกำลัง “เตรียมการขั้นสุดท้าย" ของการออกคำสั่งพิเศษเพื่อเลื่อนการแบน TikTok- TikTok กลับมาออนไลน์สำหรับผู้ใช้อเมริกันหลายราย โดยแสดงข้อความ “Welcome back!” (ยินดีต้อนรับกลับมา!) และระบุว่าเป็นผลจากความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์- ผู้ใช้บางส่วนรายงานว่าแอปเริ่มใช้งานได้อีกครั้ง แม้จะกลับมาให้บริการแล้ว แต่ในช่วงเวลานั้น TikTok ยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store ของ Apple- TikTok ทวีตว่ากำลัง "อยู่ในขั้นตอนการคืนบริการ" และขอบคุณทรัมป์ที่ให้ความชัดเจนและความมั่นใจแก่ผู้ให้บริการว่าจะไม่ถูกแบน- ทรัมป์ประกาศว่าจะลงนามคำสั่งบริหารในวันจันทร์เพื่อเลื่อนการแบน- การแบน TikTok ทั่วประเทศมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ห้ามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและร้านค้าแอปให้บริการแพลตฟอร์มก่อน- TikTok เริ่มปิดให้บริการในสหรัฐฯ โดยผู้ใช้เห็นข้อความว่า "you can't use TikTok for now" (คุณไม่สามารถใช้ TikTok ได้ในตอนนี้) พร้อมอธิบายว่าเป็นเพราะกฎหมายแบน TikTok ที่จะมีผลในวันอาทิตย์แดน ไอฟส์ นักวิเคราะห์ของ Wedbush คาดว่า ByteDance น่าจะได้รับเงิน 4 หมื่นล้านถึง 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐสำหรับปรับโครงสร้าง คาดว่ามูลค่าการร่วมทุน TikTok จะมีมูลค่าขึ้นอยู่กับว่าข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงอัลกอริทึมเนื้อหาอันทรงพลังของ TikTok หรือไม่ประธานาธิบดีไบเดนลงนามกฎหมายที่กำหนดให้ TikTok ต้องขายกิจการหรือถูกแบนศาลอุทธรณ์ปฏิเสธคำร้องของ TikTok ที่ขอให้ทบทวนกฎหมายศาลฎีกาตัดสินว่ากฎหมายไม่ละเมิดสิทธิผู้ใช้ตามรัฐธรรมนูญแก้ไขครั้งที่ 1บทสรุปบรรทัดเดียวของเรื่องนี้คือ “Biden แบน แต่ Trump ช่วย” ดังนั้น ใครจะทำธุรกิจในอเมริกา ต้องรู้จักเล่นการเมืองให้เป็น จึงจะรอดตายเหมือนแอปพลิเคชันจีนในรอบนี้